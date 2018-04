Det var en frustreret Sebastian Klein, der onsdag fortalte, at der bliver tegnet et forkert billede af ulven i medierne.

Tv-værten fortæller til TV MIDTVEST, at han ligger på sine “grædende knæ“ og håber på, at folk bruger ordet 'farlig' med større omhu, når ulvene bliver omtalt.



Hans opråb kommer efter, at en 66-årig mand i mandags blev anholdt for at skyde og dræbe en ulv i Vestjylland. Siden har flere politikere og borgere været ude for at erklære sig enig eller uenig i, om det er i orden at skyde ulve.



BT har talt med ordførere fra de forskellige politiske partier. Her var det særligt højrefløjen, der udtrykte et ønske om, at få lempet reglerne om at skyde ulve, der ellers er fredede i EU.

Her lød nogle af argumenterne blandt andet, at borgere, specielt i områder tæt på ulveområder, er bange for de store rovdyr og føler sig utrygge ved at gå på gaden.

Men Sebastian Klein vil gerne understrege, at ulven altså ikke er farlig, og at danskerne mangler perspektiv i debatten.

»Jeg siger ikke, at ulven ikke er farlig, men vi er nødt til at perspektivere ulvens farlighed. Hvis vi måler op mod andre farlige dyr i Danmark som hugorm eller hveps, så er ulven altså ikke særlig farlig. Chancen for, at man bliver dræbt af en hugorm ude i naturen er mere end 10 gange højere end chancen for at blive dræbt af en ulv. Og tager man en hveps, er chancen faktisk 100 gange større,« siger Sebastian Klein.

TV-værten, der også er kendt som Dr. Pjuskebusk fra tv-programmet ‘Naturpatruljen’, fortæller, at han selv har studeret ulve i 12 år, og derfor kender meget til dyrene.