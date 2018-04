'Helvedes homo - en muslim springer ud' er navnet på DRs nye programserie med journalisten Abdel Aziz Mahmoud i hovedrollen. Abdel ønsker en debat om, hvorvidt det er muligt både at være muslim og homoseksuel. I programmet vil Abdel også opsøge imamer, for at finde ud af, hvordan de tolker islams syn på homoseksuelle.

»Det her er min personlige fortælling om at tage turen fra at være skabshomoseksuel muslim, til frontlinjen i debatten om homoseksuelle muslimer.«

Sådan lyder nogle af de indledende ord i programmet DR-programmet 'Helvedes homo - en muslim springer ud'.

Programmet betyder meget for Abdel. Allerede siden mandag, hvor programmet havde premiere, har han modtaget overvældende meget positiv respons.

»Jeg har aldrig før været så stolt over mit arbejde,« siger Abdel Aziz Mahmoud til BT.

Målet er at sætte fokus på et problem i Danmark, som Abdel dog mener, kan løses.

»Jeg var i en situation i mit liv, hvor jeg kunne bruge mine egne erfaringer til at lade andre blive inspireret og motiveret. Jeg mærker en masse fordomme og uvidenhed inden for det her - både kulturelle og religiøse fordomme, som simpelthen bliver nødt til at blive italesat,« siger Abdel Aziz Mahmoud.

Den kendte journalist sprang ud som homoseksuel i 2016, og for ham var det en større proces på grund af sin egen og sin families religion, islam.

I programmet taler Abdel med imamen Kassem Rachid, som har nogle meget stærke holdninger til homoseksuelle muslimer. Han mener, at muslimske homoseksuelle har haft en dårlig barndom og muligvis har haft forældre, der har været alkoholikere eller narkomaner. I programmet nævner imamen også, at han mistænker muslimske homoseksuelle for at være blevet voldtaget som barn.

»Homoseksualitet er en meget stor synd i Islam. Islam vil aldrig nogensinde acceptere, at homoseksualiteten er en del af Islam. Det er imod Guds natur og måde at skabe mennesker på. Det vil sige, Gud har skabt os som mænd og kvinder, så gifter man sig og så har man familie og børn,« siger imamen Kassem Rachid i programmet, som også mener, at homoseksualitet er en sygdom.

Kassem Rachid mener dog ikke, at homoseksualitet betyder, man ikke kan være muslim.

»Vi vil ikke nægte ethvert menneske at komme i moskéen, om det er en muslim eller en ikke-muslim. Alle er velkomne. Man kan godt være homoseksuel og muslim,« forklarer imamen.

Abdel er ked af, at imamen drager en parallel mellem at have haft en dårlig barndom og at være homoseksuel.

»Selvfølgelig bliver jeg ked af det, når han sidder og gætter sig frem til, at homoseksualitet er på grund af alkohol, narko eller voldtægt,« siger Abdel Aziz Mahmoud og fortsætter »selvom han siger en masse lort, får han sagt meget tydeligt, inden jeg siger, jeg er homoseksuel, at man godt kan være homoseksuel og muslim.«

»Jeg prøver at løse et reelt problem«

Abdel Aziz Mahmoudh håber, at programmet kan være med til at motivere og inspirere andre muslimske homoseksuelle, der endnu ikke er sprunget ud på grund af religiøse årsager.

»Vi skal huske på, at jeg har været i en priviligeret situation, hvor jeg hverken er blevet udstødt, har haft selvmordstanker eller oplevet vold på grund af min seksualitet. Men det gør nogen. Få, men nogen. Og det skal vi have stoppet. Det er et problem, vi kan løse,« siger Abdel Aziz Mahmoud.

Det er også vigtigt for Abdel at påpege, at det ikke kun er muslimer, der har vanskeligheder for homoseksualitet. Men for eksempel også kristne.

»Min kristne kæreste har haft flere religiøse udfordringer ved at være en kristen homoseksuel, end jeg har haft. Jeg har fået mange kristne reaktioner fra folk, der ikke tør sige det til sine familier. Man skal passe på med storbyholdningen om, at homoer i Danmark har det nemt i dag,« siger den 34-årige journalist.

Abdel Aziz Mahmoud har siden programmet i går blev tilgængeligt på DRs hjemmeside modtaget flere tusinde beskeder og kommentarer på sociale medier vedrørende programmet. Også andre muslimer.

»Jeg skammer mig måske en smule over, at jeg er overrasket over de især muslimske positive kommentarer fra unge mennesker, der selv er i samme situation og har brugt programmet til noget. Og jeg er næsten mere rørt over de mange muslimer, der ikke selv er homoseksuelle, og siger, de ikke kender nogen, men samtidigt siger, at de har fået en øjenåbner,« forklarer Abdel Aziz Mahmoud og fortsætter:

»Det passer ikke, de ikke kender nogen. De har nok en fætter, kollega, ven eller søster, der hidtil ikke har turde sige det, men som nu vil møde en større forståelse.«

Første afsnit ud af i alt to blev sendt mandag på DR.

137.000 personer har fulgt programmets premiere, og allerede nu er det et af de mest sete på kanalen denne måned.