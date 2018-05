I videoen herover kan du se en reportage fra mandagens angreb i Kabul.

Mandag skete det igen. En bombe sprang kort efter en anden i Afghanistans hovedstad Kabul og krævede 25 menneskeliv.

Ni af dem var journalister og fotografer, heriblandt 41-årige Shah Marai, der arbejdede for nyhedsbureauet AFP.

Han gav aldrig op. Blev i sit hjemland og dokumenterede de grufulde hændelser under både borgerkrigen i 1990'erne, Talibans undertrykkende styre og den krig, der har stået på siden USAs invasion af landet for 17 år siden.

Det gjorde et stort indtryk på TV 2s Mellemøst-korrespondent Simi Jan, der kendte ham.

»Det er så frygteligt. Han smilte altid. Man får helt kuldegysninger. Det berører mig dybt, og det sætter da nogle tanker i gang,« siger Simi Jan, der i øjeblikket er på barsel med sin anden søn.

RB PLUS ARKIVFOTO 2015 af Simi Jan- - Se RB 21/5 2015 09.27. To danske journalister er nævnt i et brev fra Osama bin Laden til et andet fremtrædende medlem af al-Qaeda. Det står ikke klart, hvilke planer bin Laden havde. (Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix 2015) Foto: Thomas Lekfeldt RB PLUS ARKIVFOTO 2015 af Simi Jan- - Se RB 21/5 2015 09.27. To danske journalister er nævnt i et brev fra Osama bin Laden til et andet fremtrædende medlem af al-Qaeda. Det står ikke klart, hvilke planer bin Laden havde. (Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix 2015) Foto: Thomas Lekfeldt

Men ondskaben holder altså ikke barsel.

Om det sætter flere tanker i gang, nu hvor Simi Jans familie er vokset fra tre til fire, ved hun ikke rigtigt.

»Det er skidesvært ikke at involvere sig, når der sker ting i et land, jeg holder meget af, og har boet og rejst så meget i,« siger hun.

Det er endnu uvist, hvorvidt selvmordsbomberen gik efter at ramme journalister. Men det, at der sprænger to bomber efter hinanden er ikke så usædvanligt.

»Afghanistan er et land i opløsning. Kabul bliver angrebet. Som en afghansk kollega siger, er det hverdag. Folk dør af angreb hver dag, og der er folk, der sætter livet på spil for at fortælle historier, vi andre bare lige skimmer på nyhedsbureauernes ruller inden vi scroller videre og læser om hvem vinder 'X Factor',« siger hun.

TV 2 korrespondent Simi Jan in action i Afghanistan. Fra dokumentarserien 'Korrespondenterne' Foto: TV 2 TV 2 korrespondent Simi Jan in action i Afghanistan. Fra dokumentarserien 'Korrespondenterne' Foto: TV 2

Selv om hun har mistet flere venner i Afghanistan, får det hende ikke til at overveje sit eget job.

»Jeg skal afsted. Der er så meget på spil, og at der er mange angreb, gør det bare endnu vigtigere, at der er nogen, der fortæller om, hvad der foregår. Det kunne lige så godt have været mig, der var løbet hen til det sted, hvor der senere sprang endnu en bombe. Jeg er helt klar over, at jeg løber en risiko ved at være i Afghanistan, og selv om jeg har mange sikkerhedsforanstaltninger, falder mine skuldre først helt ned, når jeg lander i Kastrup igen,« siger Simi Jan.

Hun er dog ikke i tvivl om, hvad der kan få hende til at sige farvel og tak til jobbet som udenrigskorrespondent.

»Den dag, angsten overtager det hele, vil jeg stoppe med det samme. Der er jeg bare slet ikke nået til,« siger hun og tilføjer:

»Modsat mine afghanske journalistvenner har jeg jo et valg. Jeg kan finde et andet job. Virkeligheden i Afghanistan er, at der nærmest ikke er nogle jobs. Man kan åbne en forretning eller blive taxachauffør, men det er heller ikke ligefrem ufarlige jobs. Særligt taxaerne er ofte de forkerte steder på de forkerte tidspunkter.«

Simi Jan i Albertslund, hvor hun tilbragte meget tid i sin opvækst. Foto: Thomas Lekfeldt Simi Jan i Albertslund, hvor hun tilbragte meget tid i sin opvækst. Foto: Thomas Lekfeldt

Selv har Simi Jan trukket stikket helt frem til efteråret og nyder barselstilværelsen derhjemme med sin nyfødte søn, der er fyldt to måneder. Og som ikke har noget navn endnu.

»Det kan godt være, mor kan rejse ud i verden, men hun kan ikke bestemme sig til et navn,« griner Simi Jan, der efter eget udsagn befinder sig i en boble, som er fuld af glæde.

»Man er så privilegeret at være i et land, hvor den største bekymring er hvilken hæk, man skal vælge. Jeg har virkelig ingen ret til at brokke mig over noget som helst. Man skal lige huske, at i Afghanistan er forældrenes største bekymring om deres børn overhovedet kommer levende hjem fra skole. Børn betyder alt, og er så livsbekræftende. Det er derfor, jeg kastede mig ud i at få et mere.«

Simi Jan vender tilbage til skærmen i løbet af efteråret.