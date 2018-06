Mindst halvdelen af de ansatte på radiokanalen Radio24syv kommer fremover til at arbejde vest for Storebælt, men det bliver uden den populære radiovært Ditte Okman, der hver uge bestyrer sladdermagasinet ’Det vi taler om’ på kanalen.

»Jeg bliver i København, min mand har job i København, mine børn går i institution, så jeg finder et andet job i København,« siger radioværten til B.T og tilføjer:

»Men det er ikke overraskende, så nu er indstillingen, at vi har halvandet år tilbage på 24syv, og nu fyrer vi den af, og så finder vi et nyt job.«

Udmeldingen kommer, efter et nyt medieforlig for 2019 til 2023 natten til fredag blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti. En væsentlig del af forliget er, at Radio 24syv skal spare tre procent om året i forligsperioden, og derudover kræves det, at mindst halvdelen af redaktionen, inklusive hovedsædet, flyttes vest for Storebælt. Den specifikke lokation kendes dog ikke endnu.

Radio24syv blev grundlagt i 2010, og spørger man Ditte Okman, giver det dog ikke meget mening at flytte radiostationen fra København for at starte noget helt nyt vest for Storebælt, når radioen i dag fungerer godt.

»Jeg forstår det simpelthen ikke, og jeg har endnu til gode at høre et eneste argument for at afvikle en succes og splitte den ad. Det handler om, at Radio24syv producerer dobbelt så meget radio som P1 for under det halve beløb, vi har fået flere til at lytte til taleradio og flere yngre danskere, og flere lyttere vest for Storebælt. Hvis ikke det er hjernedød værdipolitik, når det er værst, så ved jeg ikke. Nogen sidder med et forklaringsproblem, og det er DF,« siger Ditte Okman, som dog godt kunne finde på at producere et program, der minder om ’Det vi taler om’, på egen hånd.

»Der er mange måder at lave radio på i dag, og jeg skal bestemt ikke udelukke, at jeg selv kunne producere et program,« siger hun.

Allerede tilbage i marts gjorde DF-formand Kristian Thulesen Dahl det klart, at det var et grundlæggende krav i forhandlingerne om et medieforlig, at radiostationen blev flyttet vest for Storebælt. Ifølge formanden er det udtryk for geografisk ubalance, når både P1 og Radio24syv ligger i København.

Ud over Ditte Okman har direktør for Radio 24syv, Jørgen Ramskov, fredag kritiseret beslutningen om at flytte Radio 24syv.

Det samme har flere andre værter, heriblandt den politiske kommentator Jarl Cordua, der er vært på programmet ’Cordua og Steno’, som også slår fast, at han bliver i København uanset hvad.

’Personligt bliver jeg i København under alle omstændigheder. Hvad der kommer til at ske efter 1. november, aner jeg ikke. Jeg er freelancer og kan lave så meget andet. Og så vil jeg være taknemmelig for de otte år, jeg fik på Radio24syv,’ skriver værten i et opslag på Facebook.

Også Christiane Vejlø, der er vært på programmet ‘Elektronista’ om tech-branchen, kritiserer flytningen og understreger, at det ikke handler om en modvilje mod Jylland.

’Og nej, jeg er ikke imod Jylland. Jeg elsker Jylland og er født og opvokset der. Men at spænde ben for en succes giver ingen mening. Blot symbolpolitik,’ lyder det fra værten.