Den danske tegner, forfatter og radio-vært Anders Morgenthaler bliver hyldet for sin optræden i tv-programmet 'Debatten' på DR2.

I programmet, der blev sendt 26. april, blev der diskuteret, om Danmark var 'grønt nok'. Her deltog blandt andre klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), Pia Olsen Dyhr (SF), meteorolog Jesper Theilgaard og Anders Morgenthaler.

Programmet havde afløb i Regeringens nye energiudspil, hvor ambitionen er, at Danmark i år 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler.

Her angreb Anders Morgenthaler flere af politikerne for ikke at være ambitiøse nok.

»Vi har et hus, hvor det brænder i køkkenet, og så står vi og diskuterer, hvem der skal hente vand! Jeg tænker på klimaet hele tiden, men jeg kan ikke gøre mere i mit eget forbrug. Vores politikere skal lave forandringer NU,« siger Anders Morgenthaler i programmet.

DR2 har efterfølgende lagt en bid op fra programmet på Twitter, hvor Anders Morgenthaler taler med store ord:

- Hvis vi skal redde den her verden, så skal vi ud på en massiv mission. En fuldstændig grundlæggende omlæggelse af vores tilværelse.



Siger tegner og radiovært Anders Morgenthaler. Se udsendelsen på https://t.co/dg9kklT7wD #dkpol pic.twitter.com/zL64BhH2q1 — DebattenDR2 (@DebattenDR2) April 27, 2018

»Hvis vi skal redde den her verden, så skal vi ud på en massiv mission. En fuldstændig grundlæggende omlæggelse af vores tilværelse. Det kan ikke passe, at en tegner, en total gøgler, skal vide mere om det her end jer, og have større ambitioner om det her. Det er derfor, jeg føler, at det er skammeligt,« siger han blandt andet i programmet.

I 'Debatten' bliver Anders Morgenthaler blandt andet kaldt sortseer af klimaordfører Mikkel Dencker, (DF), men på de sociale medier bliver den kendte tegner hyldet for sin optræden.

Dér strøg Anders Morgenthaler lige til tops på min liste over seje mennesker. Hold nu op, hvor er det fedt sagt! https://t.co/IcfRYWlqDL — Anne-Freja Amsinck (@FrkFreja) April 27, 2018

Tak til @JesperTheilgard og Anders Morgenthaler for i @DebattenDR2 at sige det som det er: Regeringens #energiudspil er slet, slet ikke ambitiøst nok. Særligt ikke da transporten lades helt uberørt. #dkgreen #dkpol #dkenergi — Søren Have (@SorenHave) April 26, 2018

Fucking hørt! #AndersMorgenthaler https://t.co/3OvuanX9YB — Kriss Créol (@kriss_creol) April 27, 2018

"Det er som at være med i en facebookgruppe, hvor man diskuterer om jorden er flad" - Tak Anders Morgenthaler for at kommentere at diskussionen hører til i en sort pseudovirkelighed... som for øvrigt mange politiske diskussioner gør for tiden. #dkpol #dkgreen @dr2tv #dr2debatten — Stine Skot (@StineSkot) April 26, 2018

Andre er dog knap så imponeret over Anders Morgenthalers frembrusende måde at diskutere på.

Den nedladende retrorik er voldsomt unødvendig og provokerende. — Michael Jensen (@MivJensen) April 27, 2018

Synes du, at den danske regering gør nok for miljøet?

På Facebook er 'Debatten - DRs' opslag blevet set over 139.000 gange og fået 4.000 likes. Herunder kan du se opslaget og de mange kommentarer dertil.