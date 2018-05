Øl til hverdag. Øl til fest. Øl direkte fra den iskolde glasflaske på havens solterrasse. Fyraftens-øl på dugvåd dåse på byens volde. Halvlunken øl i plastickopper på sommerens festivaller. Eller måske special-øl direkte fra egen produktion?

Det prisvindende mikrobryggeri Hornbeer i Hornsherred nordvest for Roskilde er netop kommet til salg sammen den store beboelsesejendom, det ligger i.

Dermed kan det fremover blive dig, der kan stå ved brygmester-roret, hvis du vel at mærke har lidt mere end bare en øl-entusiast på kistebunden.

Prisen lyder nemlig på 14.800.000 kroner - og med i det pæne beløb følger rettighederne til bryggeriet og dets brygværk, gæringstanke, siloer og tapperi. Og selvfølgelig også landejendommen, der er blandet bolig og erhverv - og som ifølge salgsopstillingen fra ejendomsmægleren Pernille Sams, der har bryggeriet til salg, er lige til at flytte ind i.

Stuehuset har et boligareal på 229 kvadratmeter og er flankeret af to bygninger, der sammen med endnu en driftsbygning rummer de forskellige dele til produktionen af de gyldne dråber. Det skriver Boliga.

Dertil kommer en grund på over 118.000 kvadratmeter - og muligheden for at opgradere produktionen til de mere fuldvoksne smagsløg. Der følger nemlig også et whisky-destilleri med.

Nordsjællands midte er lidt dyrere end gennemsnittet

Ejendommen ligger i Hornsherred, der er halvøen mellem Roskilde Fjord og Isefjorden, og som tilhører Lejre Kommune, hvor husene for øjeblikket er udbudt til salg for 16.266 kroner pr. kvadratmeter.

Dermed udbydes villaerne og rækkehusene i den midtsjællandske kommune for priser, der ligger en smule over landsgennemsnittet, oplyser Boliga.

Midt i maj var Danmarks huse nemlig samlet set udbudt til salg for lige knap 15.000 kroner pr. kvadratmeter. Mens husene i Lejres nabokommuner Roskilde og Frederikssund i gennemsnit er udbudt til salg for henholdsvis 24.600 og godt 17.800 kroner.

Men inden man sammenligner kvadratmeterprisen på bryggeri-ejendommen med områdets øvrige huse, er det værd at nævne, at Hornbeer-bryggeriet for øjeblikket er den eneste landejendom på Sjælland, der ifølge Boligas oplysninger er til salg med muligheden for selv styre hele humlen.

Se Hornbeer-gården her