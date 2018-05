Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) burde udvise tillid til, at voksne mennesker selv er i stand til at vurdere, hvilke ‘prøvelser’ de kan klare her i livet.

Sådan lyder det fra den kendte imam og religionssociolog Sherin Khankan, efter Inger Støjberg i et debatindlæg i dagens BT skriver, at muslimernes fastemåned ramadanen kan være direkte farlig, hvis for eksempel en fastende buschauffør sætter sig bag rattet.

»Jeg ville ikke være utryg ved at køre med en fastende buschauffør. Man lærer jo at mestre fasten. Man lærer at flytte sit fokus,« siger Sherin Khankan, som selv har fastet, siden ramadanen begyndte den 15. maj.

»Man træner sig selv i at flytte fokus fra de ydre behov til noget, der er større. Det handler om mestring, og det bliver en slags meditation, hvor man henter styrke i, at så mange muslimer verden over er fælles om det. Det giver en følelse af, at være en del af et større fællesskab, og det træner evnen til at være tålmodig og taknemmelig. Ramadanen handler om at vække det generøse menneske,« siger hun og tilføjer, at helt almindelige, dagligdags gøremål også fortrænger følelsen af sult og tørst.

»Lige nu har jeg for eksempel travlt med at servere mad for mine fire børn og en kammerat, der har sover her. Og så bader jeg i havet hver dag. Det hjælper mig rigtig meget.«

Inger Støjberg udtrykker i debatindlægget også bekymring for driften af landets sygehuse under ramadanen. Uden grund, mener Sherin Khankan.

»Jeg ved, at der er muslimske læger, der ikke faster, hvis de har lange vagter. Hvis du har et meget krævende job, kan du være nødt til at bryde fasten. Det er helt ok og legitimt at bryde fasten kl. 19 med Mekka. Det er der mange muslimer, der gør. Fasten skal ikke gøre dig træt og uarbejdsdygtig. Den skal modsat gøre dig vågen, generøs og aktiv.«

Ramadanen slutter i år den 14. juni.