I videoen foroven kan du se Abdel Aziz Mahmoud læse uddrag fra sin bog, 'Hvor taler du flot dansk'.

Den kendte tv- og radiovært Abdel Aziz Mahmoud er blevet smidt af Facebook, da et af hans opslag er blevet anmeldt for at overtræde mediets regler.

Det skriver han selv på Twitter:

En hær af racister har bunke-anmeldt denne opdatering, som jeg skrev på FB.

Af en eller anden obskur årsag har @facebook ladet sig presse og nu givet mig karantæne.



De er effektfulde, når de går sammen - de der racister. pic.twitter.com/EMhdpUan6B — Abdel Aziz Mahmoud (@AbdelsTweet) January 28, 2018

Det sker, efter han fredag skrev et længere indlæg på Facebook om blandt andet generaliseringer, der modtog mange tusinde likes og delinger.

Der var dog nogle, der mente, det var krænkende, og anmeldte Abdel Aziz Mahmoud gennem Facebooks anmelde-funktion.

Det gav Facebook dem ret i, og derfor har værten, der lige nu er aktuel i radioprogrammet 'Shitstorm' på P1, fået en karantæne på tre dage fra Facebook.

(Se hele Facebook-opslaget nederst i artiklen.)

Undrer sig

Abdel Aziz Mahmoud undrer sig over karantænen. Han fortæller, at anmeldelserne nok er sket, fordi nogle har misforstået hans opdatering.

»Et døgn efter jeg skrev den, begyndte jeg at få mange hadefulde kommentarer, og det undrede mig, fordi de hidtil kun havde været saglige. Men så kunne jeg se, at jeg var blevet tagget i en blog, hvor en person kun havde delt en lille del af min status-opdatering, hvor jeg ironisk har skrevet: 'Jeg væmmes over dette land'. Så kan jeg jo godt forstå, at de synes, det er for meget,« siger han til BT.

Han ryster dog på hovedet over, at Facebook har givet dem ret.

»Det giver ingen mening. Når man ser, hvad der ellers bliver lagt op på Facebook, så undrer det mig, at den her giver karantæne,« siger han.

Hvor kan man debattere?

Abdel Aziz Mahmoud mistænker, at Facebook automatisk giver karantæne til folk, hvis opdateringer modtager mange anmeldelser. Han finder det problematisk, at Facebook ikke tillader ømtålelige diskussioner og holdninger.

»Det paradoksale er, at de samme mennesker, der sviner mig, er dem, der normalt råber op om ytringsfrihed. De beskylder mig for at spille offerkortet, og at jeg må finde mig i det. Selv hvis jeg gør det, hvorfor skal jeg så bortcensureres?« siger han og fortsætter:

»Det går ikke, at Facebook antager, at jeg har skrevet noget lort, på baggrund af at der er nogle, der synes det. Jeg kan sagtens undvære Facebook, men det undrer mig, at jeg ikke må mene det her. Hvor må man så mene noget?« spørger han retorisk og efterlyser andre debatfora.

Abdel Aziz Mahmouds tweet har fået over 500 likes. Her er der flere, der ikke forstår, hvorfor han har fået karantæne.

@AbdelsTweet helt igennem fantastisk skrevet! Er stor tilhænger! Grotesk at du blokeres når nu skrivet er så rammende for retorikken der føres mod mennesker med anden baggrund.. hatten af herfra — Mads Frøling Nielsen (@MadsFroeling) January 28, 2018

Med Facebooks automatisering af redaktørfunktionen, så går kvantitet forud for indhold. 100 racistiske brugere med høtyve tæller lige så meget som 100 Nobelprisvindere. Demokrati eller pøbel? — Thomas G. Sørensen (@UltraPedel) January 28, 2018

Abdel Aziz Mahmoud har kommenteret sit eget opslag på Twitter, hvor han skriver, at man gerne må dele hans Twitter-besked med det racist-anklagede Facebook-billede, på sin egen Facebook, for at se om social medie-giganten også giver karantæne her.

Det står dig frit for at gemme billedet og lægge på din fb, hvis du tør — Abdel Aziz Mahmoud (@AbdelsTweet) January 28, 2018

Det har flere brugere taget til sig. Og mange skriver, at de nu også har fået karantæne fra Facebook. Blandt andre komiker Anders Fjelsted og debattør Natasha Al-Hariri. Sidstnævnte har dog kun fået 24 timers karantæne.

I oktober sidste år fik Abdel Aziz Mahmoud også karantæne fra Facebook, da han delte et billede af en mand med et muligt hagekors.

BT har forsøgt at få en kommentar fra Facebook.

Her er hele opslaget:

Foto: Twitter Foto: Twitter