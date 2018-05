Rigmandsdatteren Michala Kjær og den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Patrick Brylov er nu officielt i et forhold. Det bekræfter parrets fælles PR-agent.

Lørdag lagde millionærarvingen Michala Kjær, der er datter af Janni Spies og Christian Kjær et billede op på sin Instagram-profil, hvor hun kysser på den tidligere Paradise Hotel-deltager Patrick Brylov. Og han lagde ligeledes et op på sin profil af de to i et omfavnende kys.

28-årige eks-paradiso Patrick Brylov Foto: Simon Læssøe 28-årige eks-paradiso Patrick Brylov Foto: Simon Læssøe

»Jeg kan bekræfte, at Patrick og Michala har et forhold,« siger Signe Sehested Lund, der er PR-agent for hele Spies-familien - og nu også for Patrick Brylov - til BT.

Hvor længe parret, der begge er 28 år, har været sammen, vil hun ikke kommentere på, men rygterne om at de skulle danne par, har svirret siden slutningen af 2017, hvor de blev set på flere dates sammen, men ikke ville udtale sig om, hvorvidt de havde et forhold.

På kyssebilledet, hvor de begge matcher hinanden i sort tøj og mørke solbriller, har Michala Kjær indsat en hængelås-emoji underneden.

Michala Kjær viste for to år siden sin nu daværende kæreste frem på Instagram, den unge fotomodel Thiago Macedo.

Kendte mænd er ikke nyt land for den unge arving, der tidligere har været kærester med Remee, bordtennis-stjerne Michael Maze og design-arvingen Frederik Bagger.

Michala Kjær og eks-kæresten Remee Foto: Anders Debel Hansen Michala Kjær og eks-kæresten Remee Foto: Anders Debel Hansen