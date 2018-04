JP/Politikens Hus’ satsning på at fange unge mennesker har slået fejl. Format, der havde unge danskere som målgruppe, lukker nu blot otte måneder efter lanceringen.

Det fortæller Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, til Mediawatch.

»Vi laver et strategiskifte for Format, hvor vi går fra nu at have fokus på brede nyheder til at være mere fokuseret på helt klare nicher. I første omgang bliver der tale om to nicher: Den, der hedder Skærm, der handler om streaming, tv og serier, og Shero, som fokuserer på livsstil til et helt ungt kvindepublikum,« siger Poul Madsen til Mediawatch.

Derfor kommer brugerne ikke længere til at møde Format-brandet, da det ikke længere bliver et selvstændigt medie, men i stedet delt op i de to medier, Skærm og Shero.

Da Format gik i luften, var der 10 ansatte og senere hen kom yderligere syv til. En sparerunde på mediet i januar resulterede dog i, at tre ansatte blev skåret fra.

På de to nye niche medier, Shero og Skærm, kommer der til at være seks medarbejdere, fem redaktionelle medarbejdere og en medarbejder, der tager sig af native-indhold. Øvrige støttefunktioner som reklamesalg, udvikling, med videre, vil blive foretaget af medarbejdere på Ekstra Bladet.

Lukningen af format betyder samtidig, at chefredaktør og adm. direktør Benjamin Kürstein forlader sin post. 1. maj går han på barsel og fratræder i samme ombæring stillingen.

Oprindeligt var det Facebook, der skulle generere trafik til Format. Men det lod sig ikke gøre, da Facebook ændrede sin algoritme, og det er en af årsagerne til, at strategien lægges om. 80 procent af trafikken kom fra Ekstra Bladets hjemmeside,

JP/Politikens Hus' selskab bag Format og Skærm, Medieselskabet af 2017, udkom med sit første regnskab nogensinde i marts, hvor et underskud på 4,4 millioner fremgik.

Chefredaktør Poul Madsen fortæller samtidig med lukningen af Format, at der vil blive lanceret flere nichemedier henvendt til familier.