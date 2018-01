Den 61-årige filminstruktør og manuskriptforfatter Lars von Trier er årets modtager af Danmarks største kulturpris på en million kroner.

Sonningprisen uddeles af Københavns Universitet til en person, som har arbejdet til gavn for den europæiske kultur.

»Vi synes, at Lars von Trier er en helt særlig kunstner,« siger Milena Bonifacini, som er formand for Akademirådet, der har været med til at indstille von Trier til Sonningprisen.

Akademirådet er statens rådgiver inden for kunstneriske og æstetiske spørgsmål.

»I hans film er der en helt særlig styrke og en bredde, som også billedmæssigt er helt fantastisk. Vi (Akademirådet, red.) beskæftiger os jo med, hvordan ting ser ud, og vi er meget optagede af Lars von Triers film,« siger Milena Bonifacini.

Lars von Trier har mere end 20 opsigtsvækkende film- og tv-produktioner bag sig.

I sit arbejde har filminstruktøren også taget mange forskellige genrer op. Det er blandt andet katastrofefilm, melodrama, musical, thriller, horror og komedie.

»Han mestrer at skabe stor kunstnerisk betydning i de forskellige genrer, og han er så overlegen, at han vil jonglere med alle mulige filmiske muligheder,« siger Milena Bonifacini.

I Danmark var det tv-serien "Riget" fra 1994, der for alvor slog Lars von Triers navn fast.

Kort tid efter var von Trier med til at udarbejde manifestet Dogme 95, der siden har sat sit præg på ikke bare dansk, men også europæisk film.

Det internationale gennembrud kom i 1996 med filmen "Breaking the Waves".

»Lars von Trier har haft meget stor betydning for europæisk film, fordi han altid har haft modet til at gå sine egne veje og følge sine idéer meget kompromisløst,« siger Milena Bonifacini.

Prisen er stiftet af afdøde forfatter og redaktør C.J. Sonning (1879-1937).

Sonningpris 2018 bliver uddelt på Sonnings fødselsdag 19. april i Festsalen på Københavns Universitet.

Lars von Trier arbejder i øjeblikket på sin kommende film 'The House That Jack Built', der er i horror-genren og blandt andet har verdensstjernen Uma Thurman på rollelisten. Filmen forventes at få premiere i 2018.

/ritzau/