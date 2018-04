Med ganske få klik med musen kan du på din Facebook-side hente en fil ned, der samler al den data, som det sociale medie gennem tiden har indsamlet om dig.

Og det er ikke småting, administrerende direktør Mark Zuckerberg og co. hos Facebook ved om dig.

Det viser sig nemlig, at Facebook gennem både app, mobil og computer lagrer informationer om: hvem du har snakket med og hvornår, om hvad og med hvem du har chattet, samt hvilke dokumenter og billeder, du ‘fortroligt’ har sendt til dine venner.

Graden af hvad samt hvor meget, der bliver gemt om dig, varierer alt efter, om du har en iPhone eller en Android-telefon. Ved brug af sidstnævnte kan der blive genereret en detaljeret log over din opkalds- og beskedhistorik fra telefonen. Altså noget, som slet ikke har med Facebook-app’en at gøre. Ved brug af en iPhone skulle dette ikke være et problem.

87 mio. misbrugt

Der er som sådan ikke noget nyt i, at du som bruger kan få indsigt i, hvor meget Facebook ved om dig, men det er nyt, at folk er begyndt at interessere sig for, hvad deres fil reelt gemmer.

Interessen kommer i kølvandet på skandalen om analyseselskabet Cambridge Analytica, der har fået adgang til og misbrugt data fra millioner amerikanske Facebook-profiler i forbindelse med præsidentvalget i 2016, hvor Donald Trump blev præsident.

Først hed det, at 50 millioner Facebook-profiler var blevet misbrugt. Nu er det tal steget til 87 millioner verden over, og over for TV 2 oplyser Facebook, at 41.820 danske Facebook-brugere kan have delt data med analyseselskabet Cambridge Analytica i modstrid med Facebooks regler.



Har du lyst til at se, hvor meget Facebook reelt ved om dig, kan du ved at følge guiden herunder med få museklik downloade din personlige Facebook-fil.

Sådan gør du:

Tryk på den lille trekant øverst i højre hjørne. Tryk på den lille trekant øverst i højre hjørne.

Gå ned til indstillinger - eller settings hvis din Facebook er indstillet til engelsk - og tryk på den. Gå ned til indstillinger - eller settings hvis din Facebook er indstillet til engelsk - og tryk på den.

Tryk på 'download en kopi'. Tryk på 'download en kopi'.

Tryk på 'start mit arkiv'. Tryk på 'start mit arkiv'.

Herefter skriver du din adgangskode, og så starter overførslen, som kan tage nogle timer alt afhængig af størrelse på filen og hastighed på dit internet.