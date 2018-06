Katja K sidder på scenen ved Folkemødet flankeret af parterapeut og sexolog Heidi Ringheim, præst Marie Høgh og debatredaktør fra B.T. Sanne Fahnøe.

Tilskuerne kigger spændt, og der er flere, der tager billeder af Katja K, inden hun begynder at fortælle, hvorfor hun overhovedet gik ind i pornobranchen for 20 år siden.

»Som 29-årig kulminerede det for mig. Jeg følte, jeg levede i et samfund, der var meget komfortabelt. Jeg kunne ikke finde min rolle. Jeg følte mig understimuleret og rastløs,« siger hun.

Først og fremmest fortæller hun, det var en virkelig personlig proces, og at hun hele sit liv har været meget grænsesøgende.

»Min lyst og trang til at gå ind i noget så kontroversielt var, fordi jeg var en vildbasse. Det kunne ikke være anderledes. Jeg havde brug for at fyre den af.«

Små huller i kinderne og tynde revner ved øjnene kommer frem i hendes brune hud.

»Jeg vil sammenligne det med kunstnere. Man har en energi, man har brug for at udtrykke. Jeg havde et naturligt forhold til min seksualitet, så det var et redskab for mig. Det er et behov for et kunstnerisk udtryk,« siger Katja K.

Debatredaktøren spørger ind til hendes udseende, og om det har spillet nogen rolle i hendes tre år i pornoindustrien.

»Jeg var meget bevidst om, jeg var smuk. Jeg var også bevidst om, jeg var for smuk til porno. Men om det var o.k. eller ej, interesserede mig ikke,« siger hun.

Så ind i branchen kom hun. Og på de tre år, hun var aktiv i den, medvirkede hun i 30 film.

»Jeg har ikke lavet noget på film, som jeg ikke havde lavet derhjemme. Jeg ville gerne vide, om det var noget, jeg kunne lide, inden jeg gjorde det på et sæt.«

Det var ikke mange ting, hun ikke ville være med til. Men hun havde alligevel grænser. Og der var ét punkt, hvor hun satte foden i jorden. Én slags porno hun ikke ville stå model til:

»For eksempel er jeg blevet spurgt, om jeg havde lyst til at lave gangbang-film. Det vidste jeg, at jeg ikke var interesseret i. Det var for grænseoverskridende til mig.«

Selv om mange synes, porno er kvindenedgørende, hvilket er en holdning, Katja K er blevet mødt med utallige gange, er det alt andet end nedgørende for hende.

»Jeg kan ikke se, det er kvindenedgørende. Sex er en leg. Specielt med en film. Man er kollegaer, og man har roller. Det er ikke sådan, at kvinderne ikke kan lide det. Forhåbentlig. Selvfølgelig har jeg brugt mænd. Vi har brugt hinanden på lige vilkår,« siger hun.

Heidi Ringheim fra Porno & Samfund kigger op og tager ordet fra Katja K. For hun har nemlig haft en helt anden oplevelse med porno i sit eget liv.

»Når hun giver sine flotte beskrivelser af, hvordan hun har haft det, så lyder det jo som en leg. For mit eget vedkommende var mit første møde med porno med min eksmand, der havde nogle VHS’er. Det var ikke noget, jeg var en del af. Jeg syntes ikke, det var fedt,« siger hun.

Hun fortæller, hun kan mærke, hvad det gør ved hende selv, de billeder i hovedet, porno sætter:

»Porno er meget invasivt og indtrængende. Jeg vil gerne have lov til selv at udforske mit eget sexliv.«

Katja K tager ordet tilbage og spørger:

»Hvad er en rigtig eller forkert seksualitet? Da jeg var lille, skulle jeg da se porno og masturberede i timevis. Hvad er der negativt ved det? Jeg kan ikke se noget dårligt ved at være mega liderlig. Hvis der går noget galt med de unge, må det være, fordi der er noget galt i deres grundkerne.«

Og Heidi Ringheim svarer hurtigt:

»Det kan præge de unge i forhold til, hvordan de oplever, en seksuel relation skal være. Drengene kan også få erektil dysfunktion og kun få den op at stå, når de ser porno - ikke når de er sammen med deres dejlige kæreste.«

Inden Heidi Ringheim er helt færdig med at tale, bryder Katja K ind.

»Præge på hvilken måde?« spørger hun

»Der er rigtig mange, der kommer i uføre, og der er også liv, der tabes. Der er piger, der begår selvmord. Og heldigvis har du haft det godt. Men jeg taler her på vegne af alle dem, der ikke har oplevet det gode, og de kommer også fra gode hjem,« siger Heidi Ringheim.

Ordene dirrer i munden på hende. Hendes stemme er grådkvalt.

»Undskyld, jeg bliver lidt rørt. Men jeg snakker med dem, og jeg hører om dem. Vi har et ansvar. Vi har viden om porno i vores forening, og vi deler gerne ud af den, men folk vil bare ikke rigtig høre på os,« siger hun.

Katja K. kigger hen mod hende.

»I dag vil vi gerne,« siger hun som afslutning på debatten.