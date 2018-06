Kasi-Jesper får nu hjælp fra et par storspillere i en twist med Pandora, som han tidligere har ejet en del af.

Kammeradvokaten og Skat hjælper nemlig Jesper ’Kasi’ Nielsen med at inddrive et krav mod Pandora, et krav som entreprenøren nu også næsten fordobler, skriver Finans.

Kravet kommer fra 2010, hvor Pandora købte Kasi-Jesper og hans familie ud af det børsnoterede smykkefirma. Jesper Nielsen gik i sin tid med til at få 385 millioner kroner udbetalt med det samme mod at sælge sin andel i selskabet, samtidig skulle yderligere en betaling ske i 2015 på baggrund af den indtjening, som Pandora Western Europe kom til at lave.

Og det er sidstnævnte aftale, som Pandora ifølge Kasi-Jesper ikke lever op til.

For smykkefirmaet nedskrev angiveligt hurtigt denne betaling til 0 kroner, da datterselskabet - Pandora Western Europe – stoppede med at tjene penge. Først efter 2015 vendte udviklingen så igen for datterselskabet, som sidste år pludselig tjente 833 millioner kroner efter skat.

Og det er netop på den baggrund, at Kasi-Jesper beskylder Pandora for at manipulere med regnskabet i Pandora Western Europe, så selskabet slap for at betale til ham.

»Det er uanstændigt, at man behandler en nøglefigur på den måde bare for at spare penge. Det er jo til grin at påstå, at CWE ikke har tjent penge i fem år, men forretningsverdenen er brutal, og hvis de kunne slippe afsted med det, så havde de gjort det,« siger Jesper ’Kasi’ Nielsen og fortsætter:

»Men nu er spillepladen ændret. Nu er det ikke bare ham den tossede ude fra Vestegnen, der står og råber, at Pandora skylder penge. Nu er det også Boris Frederiksen (fra Kammeradvokaten, red.), og så er det en helt anden maskine, der kommer bag.«

I første omgang forlangte Kasi-Jesper 761 millioner kroner af Pandora, men det er altså et krav, som han nu har øget betragteligt.

Ifølge Finans har Pandora ingen kommentar til sagen.