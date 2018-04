Milliardæren Karsten Reen har kastet sig ud i et nyt eventyr og investeret i et rejsebureau, der har fokus på eksklusive rejser til særligt udvalgte destinationer.

'Safari and Beyond' er navnet på det nye rejsebureau, som ejerne af Safarigruppen ApS, Karsten Ree og Claus Lund Sørensen, ifølge mediet Standby.dk netop har startet, og som i første omgang kun tilbyder rejser til fem rejsemål - Indonesien, Kenya, Papua New Guinea med Borneo og Bali samt Sydafrika og Sydamerika.

»Vores destinationer kan vokse som tiden går. Det er i første omgang et smalt koncept med udvalgte rejsemål – vi har ikke med 'Safari and Beyond' ønske om 20 permanente destinationer. Målet er ikke at lave mere af det samme som kendes fra andre rejsebureauer, men at tilbyde oplevelser udover det sædvanlige,« siger Claus Lund Sørensen til Standby.dk.

Han tilføjer, at rejsebureauet har til hensigt at tilbyde rejser til velhavende gæster, der ønsker noget unikt, og derfor ikke lader sig skræmme af rejser til eksempelvis 35.000 kroner.

Med ønsket om at give de rejsende en ultimativ oplevelse vil rejserne til de udvalgte destinationer også udelukkende have en varighed på mellem ni og 21 dage, ligesom de som udgangspunkt kun vil være tilgængelige én gang om året - og i enkelte tilfælde kun en enkelt gang overhovedet.

Det er kun ganske få år siden, at Karsten Ree købte rejseselskabet Safarigruppen af frugtiværksætteren John Olsen. Safarigruppen arrangerer rejser til det sydlige og østlige Afrika og driver foruden Safari and Beyond også African Tours og B2B Travel.