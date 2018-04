»Det er for meget, at folk bare kører deres vej uden at gøre noget, for det kunne have endt med, at han var blevet sparket ihjel - det kunne sagtens være sket.«

En episode forrige fredag har printet sig ind i hukommelsen på 51-årige Karin Holmgaard fra Rågeleje i Nordsjælland.

Sammen med sine to børn var hun på vej hjem fra rulleskøjtefest i Ramløse Hallen, men på vej hjem den fredag aften ville de slå et smut forbi den lokale Netto efter en pakke smør.

Men i Nettoen oplevede Karin Holmgaard noget, som hun både er blevet forarget, trist og sur over. En Netto-medarbejder endte nemlig med at få tæsk, mens folk omkring bare stod og så på.

»Da jeg skal til at betale kommer en højtråbende ung mand på cirka 18 år ind i forretningen med et plastikgevær. Han fløjter efter mig og råber ’god røv’ og render rundt i hele butikken, spiller smart og er til stor gene for kunderne,« siger Karin Holmgaard til BT.

Hun betaler ved kassen, tænker ikke meget mere over det og går ud til sin bil, hvor hendes to børn sidder.

Men ude på parkeringspladsen kan den 51-årige mor skimte gennem butiksvinduerne, at situationen med den unge mand er ved at eskalere.

En Netto-medarbejder, som Karin Holmgaard antager er omkring 20 år, er gået hen til den højtråbende mand for at genne ham ud af Netto-butikken.

»Manden vil ikke forlade butikken, og han begynder at blive aggressiv over for Netto-medarbejderen. En eller to flere af den højtråbende mands venner støder til,« siger Karin Holmgaard og tilføjer.

»Jeg var på vej væk i min bil, men jeg siger til børnene, at vi ikke kan køre nu, for situationen her er ved at trække op, og jeg er nødt til at hjælpe.«

Kort tid efter smadrer den ene af mændene plastikgeværet ned i hovedet på Netto-medarbejderen, og tumulten mellem de fire mennesker ender ude på parkeringspladsen med mange tilskuere.

Den eskalerende situation får Karin Holmgaard til at springe ud af sin bil, ringe til politiet og løbe ind i Netto for at få den kvindelig ungarbejder i kassen til at bruge alarmknappen.

Mens Netto-medarbejderen får slag og spark på parkeringspladsen, har Karin Holmgaard Nordsjællands Politi i røret, mens hun prøver at råbe efter hjælp.

»Der er 10 til 15 mennesker, der bare står og ser på - de gør ikke en skid. Der står voksne mænd i butikken, der sagtens kunne have stoppet de unge mennesker og holdt dem fast til politiet kom. Men ingen gjorde noget. De skulle bare have overstået deres indkøb,« siger Karin Holmgaard.

Da intet sker fra tilskuere eller politiets side løber Karin Holmgaard endnu en gang ind i Netto for at få folk til at hjælpe.

»To unge teenagepiger, der også ser på, råber, at nu går det helt galt. Den unge pige i kassen er næsten lige startet i Netto, hun er meget chokeret. Der er kun to medarbejdere i butikken den aften, så hun skal ekspederer kunder, der bare gerne vil have sine indkøb overstået, samtidig med, at hendes kollega er i problemer,« siger Karin Holmgaard.

Tiden går, men ingen hjælper Netto-medarbejderen. De unge, højtråbende drenge lader ham til sidst få fred efter 15 minutters tumult og sætter sig ind i en sort bil, som skal til at køre fra stedet med fire personer i.

Men bilen stopper midt på parkeringspladsen.

Nogle har tilsyneladende fået dårlig samvittighed.

Føreren af bilen, der ikke har været involveret i noget af episoden, stiger nemlig ud og går med en kammerat ind i Netto for at vente på politiets ankomst.

To andre unge mænd, der har været i tumult med Netto-medarbejderen, forlader derimod området og forsvinder ud i mørket.

»Min søn på 11 år havde set det hele og var dybt chokeret. Han spurgte, hvorfor ingen gjorde noget, han kunne bare se sin mor stå alene der, mens andre mennesker bare gik videre. Det var han meget overrasket over og kunne slet ikke forstå. Min datter på 12 så det også, og vi talte det godt igennem, da vi kom hjem,« siger Karin Holmgaard.

Karin Holmgaards to børn, Annika på 12 og Victor på 11, som var vidne til episoden på nærmeste hold. Victor kunne efterfølgende ikke forstå, at ingen hjalp til Foto: Privatfoto Karin Holmgaards to børn, Annika på 12 og Victor på 11, som var vidne til episoden på nærmeste hold. Victor kunne efterfølgende ikke forstå, at ingen hjalp til Foto: Privatfoto

»Jeg synes simpelthen, det er for dårligt, at ingen gør noget, det irriterer mig simpelthen så meget,« siger Karin Holmgaard, som efterfølgende har modtaget et tak fra Netto-medarbejderen på Facebook.

Fra politiets side bekræfter de, at der ligger en anmeldelse om hændelsen i Netto.

»Der ligger en anmeldelse om, at der er opstået noget påstyr i Netto i forbindelse med, at man skal have bortvist nogle uønskede personer. Anmeldelsen er indløbet klokken 21.24 fredag den 6/4. Det er svært for os at gøre noget lige nu, da vi ikke har nogle aktuelle oplysninger om, hvem det kan handle om. Vi har været derude, og jeg kan se, at politiet har været i dialog med nogle af parterne, mere kan jeg ikke se. Jeg er heller ikke bekendt med, at vi har set overvågning,« siger Henriette Døssing, der er pressekonsulent ved Nordsjællands Politi.

Det tog Nordsjællands Politi 20 minutter at nå frem til stedet.

Hos Dansk Supermarked er man også bevidst om episoden, og her har man gjort sit for at hjælpe medarbejderne og politiet.

'Vi bistår naturligvis politiet med deres efterforskning. Derudover er vores fokus på at støtte vores medarbejdere, og vi har en fast procedure for, hvordan vi håndterer situationer som denne. Det betyder blandt andet, at vi har tilknyttet en krisespsykolog, og de berørte medarbejdere har det efter omstændighederne godt,' skriver regionschef i Netto Braw Bakir i en mail til BT og tilføjer:



'Derudover har vi i første dage efter episoden valgt at have en vagt til stede ved butikken som en ekstra foranstaltning for at skabe tryghed for både kunder og medarbejdere.'