Airbnb-udlejning er populært som aldrig før, men det er ikke nødvendigvis altid et positiv oplevelse at udleje sit hjem eller sommerhus.

I hvert fald ikke for 39-årige Karen Maj Kornum.

Hun skulle have holdt sin forestående runde fødselsdag i sit sommerhus, men det er nu aflyst, efter en gruppe håndværkere har lejet huset gennem Airbnb og raseret det i sådan en grad, at hun nu anslår, at hun skal istandsætte og erstatte ødelagt inventar for omkring et par hundrede tusinde kroner.



»Jeg kan slet ikke forstå det. Jeg har prøvet at udleje før, og folk er normalt utroligt respektfulde. Men det her er enormt grænseoverskridende, og jeg er bare så udmattet,« siger hun efter at have brugt ti arbejdsdage på at gøre skaderne op og gøre rent.

Hun fortæller, at hun lejede huset i Rågeleje ud i tre uger fra sidst i februar til fire engelske kolleger med opgaver for Novo Nordisk. Det troede hun i hvert fald. For naboer har siden fortalt, at de har talt 12 østeuropæiske håndværkere være i huset.



Her har de ifølge Karen Maj Kornum ødelagt husets termostat-system så man ikke længere kan skrue ned for varmen.

Videre er konvektionspejsen, det elektriske toilet og opvaskemaskinen ødelagt.

Og så har hun måttet kassere madrasser, dyner og tæpper.

»Der var lort på badeværelsesgulvet og opkast i tæpperne, og dyner og madrasser var meget uhumske. Der var muggen mad, og her stank af røg, og jeg kan ikke få lugten ud. Så jeg har aldrig været så meget i bad som her på det sidste,« siger den selvstændigt erhvervsdrivende.

Efter 'besøget' fra de mange destruktive håndværkere har hun på Facebook advaret andre af de lokale sommerhusejere.

Karen Maj Kornum forsøger nu at få erstatning gennem Airbnb og sit forsikringsselskab. Hvad det ender med er fortsat uvist.



Under alle omstændigheder er hun meget ked af oplevelsen og vred over, at nogen har misbrugt hendes sommerhus.

»Det er vores andet hjem det her, og jeg føler mig krænket over, at nogen opfører sig på den måde her,« siger hun.

