Der var kaos, da portene onsdag åbnede ind til festivalpladsen på Roskilde Festival. Det tynde tape, der holdt de mange tusinde tilbage, knækkede seks minutter før tid.

Dermed sprintede de mange Eminem og Saveus-fans ind mod pladsen for at komme helt forrest til de to koncerter.

Herunder kan du se, hvordan kaosset så ud:

Klokken 22.30 onsdag spiller Roskilde Festivals absolutte hovednavn, rapperen Eminem, og festivalen har i den anledning opgraderet lydanlægget på Orange Scene.

Roskilde Festival er i år totalt udsolgt og 132.000 mennesker vil besøge pladsen i løbet af hele festivalperioden.