På videoen herover kan du se marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde, der besigtiger det hidtil ukendte vrag.

Et vrag, der muligvis er 400 år gammelt, er dukket op på Falsters østkyst tæt ved det populære sommerhusområde, Marielyst.

Vraget blev fundet for en måned siden efter dage med stærk blæst, der blotlagde den omkring tyve meter lange skibsrest.

Det fortæller Andreas Kallmeyer Bloch, der er museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde, der har fået til opgave at datere skibet.

»Det var digeinspektøren, da han kørte langs diget og indsamlede vraggods, der fandt det. Der havde været kraftig blæst, der nærmest har skabt et hul ind i sandet, og det har fritlagt stævnspartiet,« siger han.

Han fortæller, at skibet kan stamme fra en voldsom stormflod sidst i 1800-tallet, hvor store dele af Lolland, Falster og Sønderjyllands østkyst blev oversvømmet, da vandstanden steg til over tre meter, men skibet kan sagtens være endnu ældre, lyder det.

»Det kan stamme fra oversvømmelserne i 1872, men skibstypen kan være betydelig ældre, så skibet kan måske være helt tilbage fra 1600-tallet.«

Under alle omstændigheder har skibet været skjult af sand siden, det forliste, og det ligger fortsat i vandkanten syd for Marielyst, hvilket ses af en video, som Vikingeskibsmuseet har lavet om fundet.

Nu arbejder Andreas Kallmeyer Bloch og kollegerne fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde på at finde ud af, hvornår skibet er gået på grund.

Forhåbentlig kan årringe fra skibets trækonstruktion fortælle, hvor gammelt det er. Et resultat af undersøgelserne forventes at komme inden sommer.

Derefter får skibet formentlig lov til at sejle sin egen sø, da det igen bliver dækket til af sand.

»På nuværende tidspunkt, skal vi gøre, hvad vi kan for, at det ikke bliver ødelagt. Men det er usandsynligt, at vi kommer til at bjærge det. Vi vil helst have, at kulturarven bliver, hvor den ligger, så vi dækker det til, så vi føler, at det bliver sikkert nedbrudt,« siger Andreas Kallmeyer Bloch.