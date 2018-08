Det hollandske cafékoncept 'Kaldi' åbner sin første butik i Danmark.

Den nye café kommer til at have beliggenhed på Vesterbro i København - nærmere bestemt på Zleep Hotel Copenhagen City - Kaldi erstatter dermed hotellets nuværende morgenmadsrestaurant.

Caféen åbnede mandag og afholder 'Grand Opening' fredag den 17. august.

'Kaldi vil gerne introducere Danmark til en spændende verden af spcialudvalgt kaffe. Muligheden for at opleve de seneste bryggemetoder og finde den smag, som passer bedst til din personlighed. Dét er præcis, hvad Kaldi serverer; Kaffe med karakter,' siger Hans Tietema, CEO og grundlægger af Kaldi i en pressemeddelse.

I forlængelse af caféen er Kaldi også en kaffebutik, hvor man har mulighed for at købe kaffemaskiner og dertilhørende produkter.

Kaldi er et franchisekoncept - et system, hvor man kan købe rettighederne til at drive en bestemt virksomhed og dermed konceptet. Kaldi har eksisteret siden år 2000, og har på nuværende tidspunkt 30 butikker i Holland, en i Belgien og fire butikker i Kina.