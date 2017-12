Mange danskere står til at få en gevaldig ekstraregning i 2019. Helt op til 10.000 kroner årligt, skal nogle finde i husholdningsbudgettet, skriver Finans.

Den kæmpe ekstraregning skyldes, at et såkaldt grundbeløb - et offentligt tilskud - til landets godt 200 fjernvarmeværker forsvinder, når 2018 bliver til 2019. Og det kan komme til at gå ud over mange fjernvarmekunder, når regningen sendes videre.

Grundbeløbet blev indført i 2004 som led i fjernvarmeværkernes elproduktion. Ordningen løber frem til udgangen af næste år, men da ordningen blev indført var forventningen ifølge mediet, at elprisen i 2018 ville være så høj, at varmepriserne ikke ville stige, når grundbeløbet igen forsvandt.

Dermed ville fjernvarmekunderne ikke mærke, at tilskuddet forsvandt igen.

Men elpriserne er forblevet lave, og det ser ud til at resultere i dyrere varme for omkring 140.000 kunder, viser en rundspørge blandt de ramte fjernvarmeværker ifølge Finans.

»For nogen betyder det her en stigning i den årlige varmeregning på 2.000 kroner. For andre kan der være tale om en stigning på op mod 10.000 kroner,« siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme til mediet.

Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, fortæller til mediet, at han frygter, at boligsalget kan blive sat helt i stå i de områder, der bliver ramt.

Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) fortæller til mediet, at han er meget optaget af problematikken, men han anser det for værkernes eget ansvar ‘at foretage den nødvendige omstilling til en fremtid uden grundbeløbet,’ lyder det