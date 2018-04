Fremtidige forhandlinger om løn og arbejdsvilkår kan blive en stor udfordring for arbejdsgiverne især, efter de to hovedorganisationer LO og FTF på en generalforsamling fredag slog sig sammen i et nyt forbund.

Forbundet bliver faglig hovedorganisation for 88 fagforbund og får mere end 1,5 millioner medlemmer fra både det private og det offentlige arbejdsmarked. Med så mange medlemmer samlet under samme paraply, bliver det ikke lettere for arbejdsgiverne i fremtiden. Det vurderer Henning Jørgensen, der er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

»Det er klart, at med sådan en organisation er der jo ingen, der ikke lægger mærke til, hvad der kommer derfra. Det giver nogle flere muligheder for at støtte op for at få noget igennem ved forhandlingerne. Det ændrer ikke noget ved magtbalancen, den ligger stadig i fagforbundene, men du får en stor, fast og enkelt stemme udadtil.,« siger Henning Jørgensen

Den nye organisations formand, Lizette Risgaard, har aldrig lagt skjul på, at det netop er formålet med en fusion, at man gerne vil stå stærkere. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den nyudpegede formand, men i en pressemeddelelse lægger Lizette Risgaard netop vægt på styrkelsen ved forhandlingsbordet.

»Det er en historisk dag for dansk fagbevægelse. I fagbevægelsen er vi enige om, at vi står stærkere, når vi er sammen. En ny hovedorganisation for 1,5 million lønmodtagere vil både styrke lønmodtagernes politiske indflydelse og forhandlingskraften i overenskomstsystemet,« siger Lizette Risgaard.

De 88 fagforbund repræsenterer alt lige fra VVS-montøren til ergoterapeuten, men en af de største fagforbund i den ny hovedorganisation er HK, der har 250.000 medlemmer. Deres formand, Kim Simonsen, glæder sig ligeledes ved fusionen.

»Sammen vil vi stå stærkere og give en samlet fagbevægelse tiltrængt gennemslagskraft på områder som f.eks dagpenge, arbejdsmiljø og ligestilling. Og vi vil stå stærkere over for arbejdsgiverne, der gennem mange år har fusioneret sig større,« siger Kim Simonsen.

Men Henning Jensen påpeger, at fusionen ikke kommer til at have nogen indflydelse på selve forhandlingerne. Det vil stadig være fagforbundene, der sidder ved bordet. Det hvor det kan få en betydning er ved eventuelle konflikter, hvor der vil være større mulighed for at sympatistrejke og dermed presse arbejdsgiverne.

Den nye hovedorganisation vil blive en stærk stemme, men det kræver ifølge Henning Jørgensen mere end et stort medlemstal at gøre sig fortjent til at få indflydelse.

»Det er ikke en fribillet, fordi de er mange. De får flere medlemmer, større synlighed og lettere adgang, men de ressourcer skal jo bruges fornuftigt. Hvordan de vil gøre det, det kan vi jo ikke vide noget om endnu,« siger Henning Jørgensen.