Alene i Syd- og Sønderjylland er der i dag mere end 35 institutioner med over 100 børn - og ni til er på vej.

Hvis du er på vej til at aflevere dit barn i børnehave eller vuggestue, så er det mere sandsynligt end tidligere, at du sætter purken af i en superinstitution med over 100 børn i stedet for en lille enhed.

Udviklingen er kun gået én vej de seneste år, lyder det fra Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) og analysevirksomheden Bureau 2000. Der kommer flere og flere store institutioner med plads til over 100 børn.

Det skriver DR Syd.

I Esbjerg Kommune har de netop lukket seks gamle institutioner og samlet dem i fire nybyggede, super-institutioner. Den største af de nye institutioner i Esbjerg er Vognsbøl Børnehus, der får plads til 255 børn og 45 ansatte.

Det er tre institutioner, der nu er slået sammen til én, og Vognsbøl Børnehus slog i sidste uge dørene op til helt nye bygninger.

Anne Ravn har netop måtte flytte sine døtre, Laura og Dicte, til Vognsbøl Børnehus, fordi pigernes gamle børnehave blev integreret i den nye superinstitution. Men det var ikke med hendes gode vilje.

- Havde jeg haft muligheden, så var vi blevet i den lille institution. Men nu prøver vi det af, og ser hvordan den her stordrift kommer til at fungere. Vi har som sagt ikke noget valg, for der findes ikke rigtig flere af de små institutioner i Esbjerg Kommune, siger Anne Ravn til DR Syd.

De store superinstitutioner mødte også hård kritik tilbage i 2015. Dengang viste et forskningsprojekt fra Danmarks Pædagogiske Universitet, at børn i store institutioner oplevede mindre trivsel. Det fik også BUPL til at advare kommunerne om at tænke grundigt over det, når de lukker småt og bygger stort, fortæller Jonna Jul Gudmundsen, BUPL’s formand i Sydjylland.

- Vi ved, at når børnene er i grupper på fire til seks, så kan pædagogerne komme i ordentlig nærkontakt med børnene, og give dem det, de har brug for: nærvær og tryghed. Og det kan skabe udvikling og trivsel, forklarer hun over for DR Syd.

Ifølge Jonna Jul Gudmundsen har det stor betydning for børnenes trivsel, at der bliver indrettet små kroge og hyggehjørner i de nye institutioner. Det har de også tænkt ind i projekterne i Esbjerg, forklarer Diana Mose Olsen (SF), der er formand for børn- og familieudvalget i kommunen.

- De bliver jo egentlig bygget, som om de er små institutioner. Man bygger stuerne på en måde, så man stadig har små, intime lokaler og rum at være i. Det gør, at det ikke virker for stort for hverken børn eller forældre, siger hun til DR Syd.

Udviklingen går altså mod flere af de såkaldte superinstitutioner, og selvom forskningen advarer mod dårlig trivsel i de store institutioner, så glæder det formand for BUPL Sydjylland, Jonna Jul Gudmundsen, at der er kommet mere fokus på indholdet frem for stordriftsfordelene ved de store institutioner.

- Der kommer flere og flere dem (store institutioner, red.) – i 2015 var der mest fokus på det grimme ord: stordriftsfordele. Men i dag handler det meget mere om nærhed og trivsel - og dermed normerings-diskussionerne, som vi tager i dag, forklarer hun.

På den nye superinstitution i Esbjerg, Vognsbøl Børnehus, er der sørget for seks separate indgange og indretning af mindre afdelinger i bygningen, fortæller områdeleder Helle Rohde Pedersen.

- Vi sikrer nærhed ved, at det enkelte barn skal gå direkte ind sammen med mor og far i den garderobe, hvor de hører til. Og lige bagved garderoben ligger stuen, som barnet skal gå på, forklarer hun til DR Syd.

Anne Ravns ældste datter skal snart starte i skole, men hun håber på, at Dicte på tre år får en god tid på den nye superinstitution, og ser også med positive øjne på fordelen ved det store børnehus.

- Dicte har forhåbentlig tre gode år her. Det håber vi da på. Og der er også fordele ved en større institution med flere pædagoger og nye flotte faciliteter, afslutter hun.