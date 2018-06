Fredag kan gå hen og blive en historisk dag, når Danske Spil for fjerde uge i træk har en første præmiepulje på 570 millioner kroner.

Det er aldrig blevet set før, at puljen har vokset sig så stor, som den er på nuværende tidspunkt, da der oftest er blevet fundet en vinder før, den har kunnet nå at vokse sig så stor.

»Vi skriver lotteri-historie lige nu. Fire uger med en max-pulje er helt uvirkeligt. I denne uge er der 570 millioner kroner i første præmie og 145 millioner kroner i anden præmie på Eurojackpot, så det er tid til at drømme de store drømme,« siger Pernille Wendel Mehl, administrerende direktør for Danske Lotteri Spil.

For kun to uger siden vandt en heldig dansker 46 millioner kroner for sin Eurojackpotkupon.

Pernille Wendel Mehl fortæller også, at man som lotto-spiller ikke kun kan vinde én kæmpe præmie - men to.

»Statistisk set, kan man jo vinde både første-præmien og anden-præmien på en kupon og dermed få i alt 715 millioner kroner. Det er måske et vildt scenarie, men jeg håber virkelig, at det er en kupon solgt i Danmark, der vinder, så vi igen kan uddele en af de helt store præmier ud til vores spillere, og hvem ved om vi slår den hidtidige rekord for den højest udbetalte gevinst i Danmark. Den nuværende rekord er 215 kroner,« siger hun.

Fire af de ti største gevinster på Eurojackpot nogensinde er vundet i 2018. Ni gange i år har en dansker vundet en milliongevinst på Eurojackpot.

Dermed er det altså ikke umuligt at en dansker snart får et par millioner rullende ind på bankkontoen, hvis man skal stole på statistikken.

Gennem tiden har i alt 93 danskere prøvet at blive Eurojackpotmillionære siden 2012. I alt har de alle vundet mere end én milliard kroner.

Den største gevinst, der i sin tid blev vundet, lyder på knap halvanden milliard kroner og blev solgt i Kvickly i Helsingør.