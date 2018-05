Lørdag 19. maj tog Kaare Førby en Taxa 4X35-vogn med tre kammerater fra Royal Arena til Kgs. Nytorv i København. Det er langt fra første gang, han kører med taxa i København, men lige netop denne tur udviklede sig hurtigt til en ubehagelig oplevelse med chaufføren, der endte med, at de måtte flygte over i en anden vogn.

»Jeg synes, det er en grotesk situation. Jeg har aldrig været udsat for noget lignende,« siger han til BT.

Ifølge Kaare Førby valgte taxachaufføren at tage en omvej. Det påpegede han over for chaufføren, som reagerede voldsomt. Han mente, at Kaare Førby selv skullet have påpeget fra turens start, at han skulle tage den korteste vej.

Diskussionen fik chaufføren til at stoppe vognen ved Sydhavnen, og her bad han dem om at forlade den - på trods af, at Kaare Førby insisterede på, at chaufføren skulle køre dem til deres destination. Chaufføren fjernede endda sit id-kort, så Kaare Førby ikke kunne notere navn og nummer ned. Og herfra eskalerede situationen ifølge den 50-årige IT- og forretningsudvikler.

Chaufføren tog fat i kraven på en af Kaare Førbys venner, men vedkommende vristede sig fri, og de tog en anden vogn, som de havde tilkaldt i mellemtiden. I selvsamme moment ankom to personer i en anden taxa, som ikke virkede til at have gode intentioner over for Kaare Førby og hans kammerater, lyder det.

Episoden har rystet Kaare Førby. Han har været i kontakt med Taxa 4X35 via Facebook, men de er endnu ikke vendt tilbage med en afklaring.

»Jeg har en forventning om, at jeg får en undskyldning fra 4x35, at de tager sagen alvorligt og den enkelte chauffør ikke får lov til at køre taxa mere. Han har brudt alle tillidsregler og etik. Det svarer til, at du tager på et cruise, og kaptajnen siger, du skal hoppe i en gummibåd.«

Kaare Førby kører ugentligt med taxa og har før oplevet, at taxachauffører ikke altid tager den korteste eller hurtigste rute. Men dette tilfælde er ifølge ham ekstremt, hvorfor han også har valgt at dele oplevelsen på det sociale medie Facebook.

»Det er et spørgsmål om tillid til taxachaufføren. Tillid til, at man ikke kommer i håndgemæng, at man ikke bliver sat af midt på gaden og bliver snydt økonomisk. Der er mange, der har kommenteret, at de har oplevet det samme,« siger han.

BT har forsøgt at få en mundtlig kommentar fra TAXA 4X35, men fik dette svar på e-mail.

'Vi beklager kundens oplevelser og har påbegyndt en intern undersøgelse, hvor den implicerede chauffør vil blive stillet til ansvar. Vores største og vigtigste prioritet er at give kunderne en god service, så vi tager altid henvendelser som disse meget alvorligt. Vi har modtaget kundens klage via mail og vil svare ham hurtigst muligt. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at chauffører der kører for TAXA 4x35, skal indordne sig vores regler for god kundeservice. Hvis ikke de kan det, så hører de ikke hjemme her,' skriver administrerende direktør Peter Bjerregaard.

