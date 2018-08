Den danske skuespiller og teaterdirektør Jytte Abildstrøm har for nylig fået en ny hofte på Gentofte Hospital og er i gang med et intensivt genoptræningsforløb. Det skriver Se og Hør.

Den 84-årige folkekære dame har længe haft alvorlige smerter og fik altså endelig lavet en operation. Smerterne skyldes ifølge hende selv, at hun for 17 år siden ligeledes fik en ny hofte, men den sad simpelthen ikke helt som den skulle.

»Det er en 17-årig hofte, som de har skiftet ud. Når en hofte sidder skævt, kan man sjovt nok mærke det,« siger Jytte Abildstrøm til Se og Hør.

Hun forklarer desuden, at den nye operation er gået godt, men at hun grundet sine 84 års livserfaring tager sig sin tid for at komme sig.

»Jeg er hjemme fra hospitalet, og jeg går til genoptræning flere gange om ugen, og så laver jeg også mine øvelser herhjemme. Lægerne siger, at det går rigtig fint fremad. Men det er klart, at jeg skal tage det lidt mere stille og roligt, og jeg er nødt til at have tålmodighed,« siger Jytte Abildstrøm til Ekstra Bladet og fortæller, at hun er sygemeldt på ubestemt tid.

Jytte Abildstrøm, der desuden er mor til skuespiller Peter Mygind, har i følge Se og Hør holdt sig aktiv i tiden op til operationen. Hun har nemlig lejet en el-scooter, så det var nemmere at komme rundt i lokalområdet og færdes i det økologiske bofællesskab i Roskilde, hvor hun bor.