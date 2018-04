Likes, opdateringer og delinger af billeder, artikler og sjove videoer på de sociale medier er 'no go' for ansatte på en maskinstation ved Varde. Her risikerer de nemlig en fyreseddel, hvis de går på de sociale medier i arbejdstiden.

På Skamstrup Maskinstation ved Varde er det forbudt at tjekke Facebook, Instagram og Snapchat i arbejdstiden. Ledelsen har simpelthen forbudt medarbejderne at være på sociale medier, når de er på job, og det har de ansatte givet - omend ikke håndslag - så i hvert fald deres underskrift på, at de accepterer.

Det skriver TV Syd.

Inden maskinstationen fik Facebook-politikken, var der nogle i personalegruppen, der var for meget på de sociale medier. Det ønskede ledelsen at lave om på.

»Vi ønsker ikke, at vores ansatte bruger en masse tid på de sociale medier i stedet for at arbejde. Når de er ude for en kunde, bruger de jo på den måde vores kunders tid og dermed deres penge. Ellers bruger de firmaets tid og dermed firmaets penge. Begge dele er uacceptabelt,« siger kørselsleder Andy Østergaard til tv-stationen.

Han fortæller, at to ansatte allerede har været til en kammeratlig samtale med chefen af den grund, men at ledelsen ikke forventer, at de kommer til at fyre folk på den konto. Han understreger dog, at forbuddet er alvorligt ment.

Hos interesseorganisationen Lederne ser teamchef og ledelsesrådgiver Michael Uhrenholt dog anderledes på sagen og mener ikke, at det er noget problem, hvis medarbejderne bruger de sociale medier i arbejdstiden.

»Det kan jo sammenlignes med, at vi tidligere tog en kaffepause, stod og talte med kollegaerne der og tog en rygepause, orienterede os på en avis. Jamen, så i dag tilgår man de sociale medier,« siger Michael Uhrenholt.

Hos it-virksomheden Columbus ser man også anderledes på medarbejdernes brug af de sociale medier i arbejdstiden. Her mener koncernchef Thomas Honoré nemlig, at lige som hans medarbejdere og chefer altid kan få fat i ham - også når han har fri - ja, så kan han også fra tid til anden bruge arbejdstiden på at tjekke Facebook eller Snapchat.