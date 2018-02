Hvis du har booket et ophold på Vedersø Klit Badehotel, bør du læse med her.

Hotellet, der har 65 værelser og egen restaurant, er gået konkurs og bliver nu overtaget af nye forpagtere.

Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

I 2007 blev badehotellet for første gang begæret konkurs, og i de efterfølgende seks år stod det tomt. I 2013 blev hotellet solgt på tvangsauktion, og siden har flere forskellige forpagtere forsøgt at få det til at køre rundt.

Og det har altså været uden held. Den 17. januar i går blev Vedersø Klit Badehotel Aps begæret konkurs af hotelbygningens ejer, Kim Krull Jørgensen, men det er altså de nuværende forpagtere af badehotellet, Malin og Michael Johansson, der er blevet erklæret konkurs.

»Årsagen er manglende betaling af forpagtnigsafgift. Forinden var forpagtningsaftalen blevet opsagt,« siger advokat Claus Steen Hansen fra advokatfirmaet Delacour i Aarhus, som er kurator i konkursboet, til Dagbladet Holstebro-Struer.

Kim Krull Jørgensen fortæller til dagbladet, at tre unge mænd fra Aarhus nu har overtaget forpagtningen af hotellet, og at det derfor fortsat holder åbent.