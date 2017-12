Hører du til dem, der mener, at en rigtig jul er en såkaldt hvid jul med et snedækket landskab? Så kan du godt begynde at håbe og ønske og måske endda drømme. For en hvid jul i drømmeland er nok det tætteste, du kommer på snevejr juleaften.

Ifølge DMI er sandsynligheden for, at danskerne søndag vågner op til dalende snefnug og et hvidt landskab så godt som ikke eksisterende.

»Ja, vi kan vist godt udelukke den hvide jul. Det vil godt nok være et jule mirakel, hvis den kommer,« siger vagthavende meteorolog ved DMI Trine Pedersen.

I stedet kan hele landet ’glæde’ sig til at få mere af det vejr, vi har haft de senest dage – altså regn og blæst.

»Det fortsætter i morgen med at være meget blæsende over hele landet. Der kommer frisk vind fra vest. I modsætning til i dag vil der dog komme flere skyer og mere sammenhængende regn vestfra fra det vestjyske. Det vil brede sig til resten af landet i løbet af dagen,« siger Trine Pedersen.

Lørdag har også været en blæsende dag i store dele af Danmark. I Nordjylland har det endda været så voldsomt, at DMI har advaret om risiko for vindstød med stormskifte.

»Det har primært været ved jammerbugten, hvor man har oplevet det«, siger Trine Pedersen.

Varslet gælder dog også for Bornholm, ligesom andre dele af landet har oplevet kraftig blæst.

Lørdag eftermiddag frarådes det, at man kører over Øresundsbroen med vindfølsomme køretøjer. Varslet gælder frem til lørdag aften, hvor vinden forventes at aftage.

Der er også kraftig vind ved passage på Vejlefjordbroen og på Farøbroerne, oplyser Vejdirektoratet.

Det våde og blæsende vejr betyder dog også, at kulden bliver begrænset juleaften. Temperaturerne forventes at ligge på mellem syv og ti grader.