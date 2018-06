- Vi havde forventet at starte nu, men vi har allerede plukket i 10 dage, fortæller Morten Alexandersen, som er jordbæravler i Pillemark på Samsø. Det skriver TV2 Østjylland.

Til dagligt er der ikke mange mennesker i den lille by, men nu her når jordbærsæsonen normalt begynder, så rykker 80-100 plukkere ind udefra.

- De kommer lidt sent i forhold til, at vejret er så godt nu, siger Morten Alexandersen.

Sommervejret har sat hele sæsonen i gang tidligere end normalt - men de fleste jordbærplukkere er først indkaldt til at begynde arbejdssæson nu her i begyndelsen af juni.

- Det betyder, at vi har ekstra travlt. Så vi må springe noget over, da vi ikke kan nå at plukke det hele, siger Morten Alexandersen.

De mange jordbær bliver hurtigere røde og modne, og derfor kan det i nogle områder ikke betale sig at plukke dem, da de så vil gå til.

- Det går for stærkt i forhold til, hvad vi er gearet til lige nu, siger Morten Alexandersen.

På en normal sommer producerer Morten Alexandersen 300 tons jordbær, men på grund af den tidlige start, så regner han med, at omkring 50 tons går til spilde.

- Jordbærrene kan ikke nå at udvikle sig nok, når det er så varmt. De modner hurtigere, end vi kan nå at plukke dem.

Jordbærrene er også mindre end normalt, da de har fået meget sol på kort tid.

- Vi har prøvet det før, men ikke så ekstremt, siger Morten Alexandersen.

Jordbærsæsonen begynder typisk i starten af juni og slutter i midten af juli. Men i år har det varme vejr skubbet sæsonen.