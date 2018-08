20-årige Jesper Sørensen, der lider af den sjældne sygdom Progeria, giver her sin uforbeholdne mening om TV2’s nye dokumentarserie ’De sjældne danskere’, der havde premiere tirsdag aften.

Som den eneste i Danmark lider Jesper Sørensen af den sjældne genetiske sygdom progeria, der betyder, at hans krop ældes otte gange hurtigere end normalt. Han kan derfor let sætte sig ind i, hvad det vil sige at skille sig ud og være anderledes. Præcis som børnene i TV 2’s nye dokumentarserie.

Jeg kan godt selv genkende det med, at man ikke gider tænke på at være syg. At man har brug for at lukke den kedelige hverdag ude, som ikke kun består af medicin og indlæggelse Jesper Sørensen

Jesper Sørensen har sagt ja til at anmelde programmet for BT og give sin uforbeholdne mening.

»Jeg glemte helt, at jeg skulle bedømme det. Jeg var helt væk og lukkede alt andet ude. Jeg sugede det hele til mig. Jeg glæder mig til at se de andre afsnit,« siger den unge mand, der blev landskendt for sin medvirken i programserien ’Drengen i den gamle krop’.

I første afsnit møder seerne den 10-årige Piet, der har den ekstremt sjældne sygdom Saul Wilson syndrom. Andrea på 12 år, hvis stofskiftesygdom er så alvorlig, at hun skal have behandling hver uge for at overleve. Og Bastian på otte, der lider af såkaldt Cruzon-syndrom, der gør, at han skal igennem utallige kranieoperationer, mens han vokser.

Andrea er en af de medvirkende i den nye dokumentar. Hun skal have medicin hver uge for at overleve. Foto: Lasse Lundberg Andreasen/TV 2 Vis mere Andrea er en af de medvirkende i den nye dokumentar. Hun skal have medicin hver uge for at overleve. Foto: Lasse Lundberg Andreasen/TV 2

Jesper Sørensen fra Nordjylland kan let genkende situationer fra sit eget liv – både positive og negative oplevelser.

»Det gjorde mig glad at se, at de havde venner på besøg, og at de bare lavede ting, de havde lyst til. Jeg kan godt selv genkende det med, at man ikke gider tænke på at være syg. At man har brug for at lukke den kedelige hverdag ude, som ikke kun består af medicin og indlæggelse,« siger Jesper Sørensen, der til daglig arbejder i et køkken på en produktionsskole i Hjørring 2,5 time fire gange om ugen, hvor han laver mad.

Synes du, at vi danskere skal blive bedre til acceptere folk, der ser anderledes ud?

På spørgsmålet om, hvem den 20-årige mand bedst kan identificere sig med, svarer han den otte-årige Bastian.

»Bastian siger på et tidspunkt, at der er små børn, der kigger på ham og siger ’se ham der’! Det kan jeg så meget genkende. Selvom jeg er 20 år, er jeg stadig en lille herre, der ikke er særlig høj og ser anderledes ud. Men jeg har lært at håndtere det,« siger Jesper Sørensen.

Bastian er otte år og skal igennem mange operationer endnu grundet sin sygdom. Foto: Lasse Lundberg Andreasen/TV 2 Vis mere Bastian er otte år og skal igennem mange operationer endnu grundet sin sygdom. Foto: Lasse Lundberg Andreasen/TV 2

Han tror, at ’De sjældne danskere’ måske vil kunne bidrage med, at flere får et nyt syn på dem der, der er anderledes.

»Jeg synes måske, at hvis man har små børn, så skal sætte sig sammen med dem og se programmet og forklare, at der ikke sker noget, bare fordi folk ser anderledes ud. Så i stedet for at kigge, så skal man bare gå hen og sige hej. Det sagde min mor altid til mig, da jeg var mindre,« siger han.

Fakta FAKTA: PROGERIA Progeria er en sjælden børnesygdom, der kun rammer én ud af fire millioner nyfødte børn. I Danmark svarer det til, at der fødes et barn med progeria ca. hvert 60. år Det er en genetisk sygdom, der får kroppen til at ældes op til otte gange hurtigere end normalt. Den ældste person med Progeria er blevet 32 år. Den gennemsnitlige levealder er 13 år.

I programmet medvirker også den 10-årige Piet, der har knogleskørhed, dværgvækst, en immundefekt, syns- og hørebesvær og ikke mindst en ventil op til hjernen pga. for megen væske i hovedet. Humøret fejler til gengæld ikke noget.

»Han mindede måske lidt om mig – sådan med udseende og attitude. Han kan også godt finde på at sige et par bandeord, og så kan man grine lidt af det,« siger Jesper Sørensen, der også er begejstret for hospitalsklovnen Stella, der er venner med Piet.

Piet er 10 år og har diagnosen Saul Wilson syndrom, som kun 13 mennesker i verden er diagnosticeret med. Foto: Lasse Lundberg Andreasen/TV 2. Vis mere Piet er 10 år og har diagnosen Saul Wilson syndrom, som kun 13 mennesker i verden er diagnosticeret med. Foto: Lasse Lundberg Andreasen/TV 2.

»Jeg synes, det er en fantastisk indsats, hun gør, fordi hun kan få børnene væk fra den tryggede stemning, der til tider kan være på hospitaler,« siger han.

Den livsglade nordjyde har altid brugt sig selv til komme i bedre humør.

»Egentlig tror jeg mest, det har været mig selv, der har fået mig til at glemme. Jeg har nogle gange sagt til mig selv, ’du må tage dig sammen og komme væk fra den dårlige tankegang’. Men man kan jo altid få en snak om, hvad man har oplevet, eller tale om noget musik. Så bliver man i godt humør,« siger han.

Jesper fyder 21 år i okt i år. Foto: CF-wesenberg. Vis mere Jesper fyder 21 år i okt i år. Foto: CF-wesenberg.

Den unge mand har ikke selv haft noget imod det fokus, der har været på ham pga. af progeria-diagnosen. For hvis folk har lyst til at lytte, forklarer han gerne, hvad det vil sige at have en sjælden sygdom.

»Det er jo op til en selv, om man gider blive filmet. F.eks. er det ikke altid lige sjovt at få stukket et kamera op i hovedet, hvis man er ked af det ligesom Piet er, da han skal stikkes i armen. Så vil man gerne være alene«.

Jesper Sørensen slutter sin 'anmeldelse' af med en betragtning, som han mener, er relevant at få med:

»Jeg så, at drengene er Barcelona fans. Det synes jeg er lidt skægt, for det er jeg også selv«.