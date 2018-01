Jeppe Jørgensen, som er tilsynsførende på Torø, har flere gange fundet sine dyr bidt ihjel. Han mistænker, at løse hunde kan være problemet, så nu opfordrer han besøgende til at holde deres hunde i snor.

Det skriver Fyens.dk.

Torø er et naturskønt område tæt på Assens, og et attraktivt sted at tage sin hund med på en lang gåtur - der er dog nogle regler, man skal huske at overholde, når man går tur i området med sine firbenede venner.

»Vi vil gerne have folk her, alle er velkomne og kan gå ture, også med deres hund. Men jeg håber på respekt. Det er en løftet pegefinger, om at folk skal huske snoren på hunden,« siger Jeppe Jørgensen til mediet.

Jeppe Jørgensen er tilsynsførende på Torø, som er ejet af Københavns Lærerforening, som bruger øen til feriekolonier sommeren over, og har blandt andet ansvaret for de dyr, der holder til i området.

Det er netop for deres skyld, at han nu kommer med en løftet pegefinger.

Flere gange har han nemlig oplevet, at dyrene, som går på Torø, er blevet bidt ihjel.

Det skete blandt andet tilbage i april, hvor han blev ringet op af nogle håndværkere, han havde gående. De fortalte, at de havde hørt ballade fra kaninburet.

Da Jeppe Jørgensen tjekkede efter, kunne han konstatere, at 11 kaniner var blevet bidt ihjel. Han fortæller, at samme skæbne har overgået lam, høns og en vædder.

Privat grund

Jeppe Jørgensen kan ikke med 100 procents sikkerhed sige, at det er hunde, der har været skyld i dødsfaldene, men mener, at flere ting peger i den retning - blandt andet, at dyrene ikke er blevet spist men blot bidt ihjel.

For at undgå at det samme skal ske igen, opfordrer han besøgende til at vise mere hensyn og respektere, at det er privat grund, de færdes på.

Derudover vil han opsætte flere skilte, som han håber kan fange besøgendes opmærksomhed og én gang for alle, få dem til at holde deres hunde i snor.