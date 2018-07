Kan du ikke lide din bøf, kan du få den gratis. Sådan lyder det fra Jensens Bøfhus, der i en ny kampagne forsøger at lokke de flygtende kunder tilbage i butikken.

»Det er ikke et sidste træk, det er ikke en panikhandling, det er en del af en langsigtet strategi. Vi vil genoplive det klassiske, det, vi blev kendt for, og det var i den forbindelse, at vi lavede den nye reklame,« siger Dorte Gleie, administrerende direktør for Jensens Bøfhus, til Aarhus Stiftstidende.

Med 'et sidste træk', en 'panikhandling', henviser direktøren til de seneste års store nedtur for bøfrestauranten, som tog sin begyndelse i 2014, da kæden kom i modvind blandt kunderne for at lægge sag an mod den lille Jensens Fiskerestaurant i Sæby, som man mente lukrerede på 'Jensens'-navnet.

Herefter fulgte flere negative regnskaber, hvilket blandt andet fik kæden til at sælge to ejendomme med store millionrabatter, fyre direktører samt ændre priser og menukort for at gøre retterne 'mere nutidige' - til både anmelderes og gæsters store utilfredsstillelse - hvorefter man gik tilbage til klassikerne.

Og selvom Dorte Gleie bekræfter, at 2018 planmæssigt skal give underskud, forventer den administrerende direktør et overskud i 2019.

Blandt andet på grund af den nye reklame, der oplyser:

'Vi er stolte over at servere gode bøffer, men der har bestemt været områder, hvor vi har kunnet gøre det bedre. Det har vi taget hånd om og aktivt involveret alle vores medarbejdere, så vi kan vise dig, hvad vi mener med godt værtskab. 'God bøf eller gratis' er vores løfte om god kvalitet, for vi vil være hele Danmarks favoritbøfhus igen.'

Ifølge Dorte Gleie skal reklamen ses som udtryk for, at bøfhuset har lyttet til de mange vrede røster på de sociale medier og arbejdet med kvaliteten i en sådan grad, at de tør lægge hovedet på blokken, skriver Aarhus Stiftstidende.

Foruden nyt menukort fik Jensens Bøfhus nyt logo i juni sidste år. Efter at være blevet sablet ned i godt et halvt år, blev det dog ændret tilbage.