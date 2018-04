Ved du noget om sagen, eller kender du til en lignende episode? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Jens Bromann har været blind og haft førerhund i over 20 år. For nylig har han oplevet at blive afvist i flere butikker.

Til TV 2 Lorry fortæller manden fra Roskilde, hvor frustrerende det er, når butikker ikke vil have hunden ind.

»Jeg føler en øget skepsis. Jeg møder flere og flere blinde, der siger, at nu vil de ikke have førerhund længere,« siger han til TV 2 Lorry.

Jens Bromann forsøgte sig uden førerhund i tre år, men han har netop fået en ny schæferhund ved navn Lyra.

Han fortæller, at alternativet til førerhunden - en blindestok - kræver mange ressourcer. For uden førerhund skal han koncentrere sig om at finde vej, og han kommer derfor ikke meget ud, hvis han ikke har en hund.

Han fortæller, at han i princippet ikke behøver at tage hunden med ind i butikken, så længe at den kan ligge i indgangen, eller der er en hundekrog, som han kan få hjælp med at binde hunden fast til. Han kender dog flere blinde, der har fået stjålet deres hunde, mens de har været inde og handle.

Fødevarestyrelsen har ingen indvendinger imod førerhunde ved restaurantsborde og i butikker. At tage en hund med på restaurant udløser hverken sure smileyer eller påtaler fra Fødevarestyrelsen.

I 2006 mødte Jens Bromann Prins Henrik, der overrakte Lionsprisen til Dansk Blindesamfund, hvor Jens Bromann var formand. Foto: Keld Navntoft I 2006 mødte Jens Bromann Prins Henrik, der overrakte Lionsprisen til Dansk Blindesamfund, hvor Jens Bromann var formand. Foto: Keld Navntoft

