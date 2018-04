Artikelserie: 'Vores store beslutning'

I påske-dagene fortæller BT tre familiers historier. De tre familier har alle taget beslutninger, der har vendt op og ned på deres tilværelse. Den ene familie forlod velhaverkvarteret nord for København for at dyrke havtorn på Bornholm, den anden har revet et år ud af kalenderen for at sejle jorden rundt, mens den tredje har sagt farvel til dagligdagens luksus for at kunne skabe kunst.

Det var ikke første gang, det skete. Faktisk skete det flere gange om måneden. Tvillingernes bedsteforældre var igen blevet ringet op af børnenes far, Michael. Han var igen presset på jobbet som regionsdirektør i Siemens og kunne ikke nå at hente pigerne i børnehaven, selv om det var hans faste tjans at hente, fordi børnenes mor var butikschef i Synoptik og først havde fri efter 17.30, når børnehaven var lukket. Bedsteforældrene måtte igen suse afsted for at nå at hente pigerne, inden børnehaven lukkede.

»Ofte var det så tæt på børnehavens lukketid, at Michaels forældre ikke kunne nå at få barnesæderne ind i bilen, men bare måtte drøne ned til børnehaven og hente dem og så stå udenfor og vente med pigerne, indtil Michael kom. Jeg blev ked af det. Vi havde endelig fået børn. Vi havde gået en masse igennem med fertilitetsbehandling for at blive en familie. Så synes jeg også, man skulle være det.«

Ordene er velovervejede, for det var en beslutning, som tvillingernes mor, Jeanette Elmelund Landsgaard, tog tilløb til over lang tid, før hun en dag i 2005 sagde til sin mand, at hun ville sige sit job som butikschef op for at få mere tid til børnene og ikke mindst forfølge sin drøm om at blive kunstmaler.

»Jeg havde i noget tid talt med veninderne om, at det kunne være skønt at være mor og kunstner. Det ville jo være et fantastisk liv at have. Til sidst fik jeg så også sagt det til Michael. Det var lidt utopisk at sige det. Men fordi den ene af tvillingerne allerede havde været igennem en række operationer og flere ventede, fordi jeg havde haft en virus under graviditeten, havde det også været inde i hans tanker. Vi havde nogle penge på kontoen, så vi kunne godt klare et par år på hans indtægt,« siger Jeanette Elmelund Landsgaard

Jeanette Elmelund, 52 år gammel og tidligere butikschef i Synoptik. I 2005 trak hun stikket for at bliver kunstmaler og for at få familielivet til at hænge sammen. Foto: Bax Lindhardt Jeanette Elmelund, 52 år gammel og tidligere butikschef i Synoptik. I 2005 trak hun stikket for at bliver kunstmaler og for at få familielivet til at hænge sammen. Foto: Bax Lindhardt

Familien Elmelund Landsgaard er et af de par, der her i påsken fortæller om deres store beslutning til BT.

Vi sidder ved spisebordet i familiens 184 kvadratmeter store hus på Bjerggårdsvænget i Gl. Holte. Et kvarter, hvor firehjulstrækkere med læderindtræk er stærkt overrepræsenteret i indkørslerne. De fik bygget huset i 1998. Fra spisebordet er der kig op til Jeanettes atelier, hvor hun i dag maler sin hypernaturalisiske billeder af for eksempel slangeskindssko, ananaskirsebær, der spejler sig i en blankpoleret bordplade, eller et udsnit af et kvindeansigt med fyldige, sensuelle læber.

»Når jeg maler, er jeg bare væk. Så tænker jeg kun på på opgaven, på små detaljer i maleriet. Jeg er nødt til at sætte uret for at huske at hente. Jeg glemmer simpelthen, hvad klokken er. Jeg nyder den der selvforglemmelse,« siger Jeanette.

Jo, drømmen om at sige farvel til det stressede familieliv med to karrierejob, og goddag til et liv med fokus på familiens trivsel og egne kunstnerambitioner er blevet indfriet.

To år blev til tre, tre til fire, og i dag er der gået 13 år, siden Jeanette kvittede jobbet. Tvillingerne er i dag 18 år og går i 2.g, og for syv år siden fik de en lillesøster. Selv om Jeanette nyder at have god til sine tre piger og til at male, mens de er i skole, har hun haft svært ved at finde sig til rette i rollen som hjemmegående kunstner-mor.

»I de første mange år havde jeg dårlig samvittighed over ikke at skulle afsted på arbejde, over ikke at tjene penge. Jeg havde svært ved at nyde det. Det er først de sidste par år, at det er blevet rigtig fedt. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Måske fordi folk tænker, at jeg jo bare er hjemmegående,« siger hun og lader skinne igennem, at det er svært ikke at spejle sig i de andre liv her i det velhavende Gl. Holte.

Selv om Michael, der i dag er afdelingsdirektør i en stor entrenørvirksomhed, får en løn, der kan forsørge dem alle fem, har de måtte skrue markant ned for det materielle blus, siden Jeanette droppede sit chefjob. Hendes indtægt fra salg af malerier er så lav, at skattevæsenet betragter hendes kunstnerarbejde som en hobby, da hun ikke rammer momsregistreringsgrænsen på 50.000 kroner om året.

»Jeg har både haft BMW og firehjulstrækker. I dag kører jeg i guldbilen derude,« siger hun og peger med et skævt smil ud på den gyldne Ford Fiesta i carporten.

Den sølvfarvede skjortebluse, hun har på, har hun arvet af en veninde, fortæller hun. Bukserne har hun købt for 100 kroner i H&M for ‘mange år siden’ og meget af det tøj, som deres mindste, Liva på syv år, går i, stammer fra en bytteordning, Jeanette har lavet med en anden forælder. Flere af møblerne i huset er gratis afhentningsmøbler fra Gul og Gratis eller Dba.dk.

»Da vi blev invitereret på d’Angleterre lånte jeg en kjole af min datter. Jeg havde en gammel hårelastik af mink, som var knækket. Den satte jeg på mine sko, så havde jeg fået nye sko. Selvfølgelig ville det også være fedt bare at tage ned på Strandvejen i Hellerup og købe ind med arme og ben. Og det kan godt være, at flyverdragten til Liva ikke er det rigtige mærke, men så håber jeg, at de andre forældre ikke tænker, at der er noget forkert ved det,« siger Jeanette og skyder billedlig talt sin malerpalette ind foran sig som et beskyttende skjold mod det normpres, hun føler hviler på hende fra de store veludrustede villaer:

»Et eller andet sted kan jeg bruge det, at jeg er kunstner, til at sige, at sådan lever vi. At vi må bringe det her lille materialistiske offer for, at vi kan gå en tur i skoven eller en tur på biblioteket og være nærværende med vores børn, mens mange andre er på arbejde.«

Jeanette fortryder ikke sin beslutning om at være hjemmegående kunstner-mor. Det giver også Michael rum til at kunne præstere på jobbet uden at skulle bekymre sig om indkøb af dagligvare og mange andre gøremål. Den frihed sætter han pris på, siger hun. Det gør hele familien. Men nogle gange ville han ifølge Jeanette bare ønske, at de kunne bytte roller, så han kunne gå og rode med sin gamle Mustang og byggeprojekter, mens Jeanette hentede pengene hjem. Eller at de ikke stod tilbage økonomisk for deres venner og bekendte.

»Hvis vi er til en vinsmagning med nogle venner, køber de gerne en kasse vin med hjem. Der må vi holde igen, og det bryder han sig ikke om.«

Hvis Michael er lidt presset, så nævner han af og til, at hun måske skulle finde sig et job igen. Men de ved begge, at det næppe kommer til at ske. Fordelene ved deres måde at indrette sig på er for store, siger Jeanette:

»Vi er måske lidt nogle wannabes, og tidligere betød det ret meget, hvad andre tænkte om mig og os. Men de sidste par år er vi blevet mere opmærksomme på, at andre måske også kan være misundelige på vores måde at leve på.«

Gode råd Familiens 3 bedste råd:

1. Gør dig/jer klart, at beslutningen ikke behøver være evig, men måske bare skal prøves af et år eller to. Det gør det lettere at træffe beslutningen.

2. Læg penge til side, så overgangen til den nye liv ikke blive alt for brat.

3. Mærk efter om du lever det liv, du ønsker for dig selv og din familie. Hvis livet er for presset, er det måske på tide at ændre det.



3 bekymringer, der viste sig at være unødvendige:

1. Det kan være svært at gå fra to gode indtægter til én, men man lærer at leve med færre materielle goder og at finde værdi andre steder.

2. Man er bekymret for, at man mister noget socialt, når man dropper jobbet og siger farvel til kollegerne, men man finder et andet netværk og lærer at nyde sit eget selskab.

3. Det bekymrede Jeanette, hvad andre ville tænke om hendes beslutning om at blive hjemmegående kunstner-mor, men hun har aldrig fortrudt.



3 ting, vi ville gøre anderledes i dag:

1. Jeanette ville ønske, at hun fra starten havde været bedre til at nyde sit og familiens nye liv.

2. Bortset fra det er der ikke noget, hun og familien ville gøre anderledes.

3. -

Ekspert: Lever du også en dårlig generalprøve på dit eget liv?

Alting flyder. En bølge af midlertidige projektansættelser, freelancejob og mennesker, der hopper fra småjob til småjob, flyder ind over Europa som en stadigt voksende tendens. Familiestrukturerne flyder, uddannelsen flyder gennem hele livet, fællesskaberne flyder, og jobbet flyder over med målbare præstationskrav - og mange af os flyder med som det tynde øl uden at stoppe op og spørge os selv, hvor strømmen fører os hen, og om vi egentlig gerne vil med.

Sådan forklarer kultursociolog og foredragsholde Emilia van Hauen, som sidste år udgav bogen ‘Succestyranniet - og vejen ud’, i koncentreret form, hvorfor mange af os lever andres liv og følgelig går ned med stress, angst og depressioner på samlebånd.

Her i påsken sætter BT i interviewserien ‘Vores store beslutning’ fokus på de, der tør svømme op mod strømmen og ændre deres liv radikalt. For deres egen og deres børns skyld.