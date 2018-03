Forårets fuglekvidder bliver formentlig lidt fattigere, da kulden kan gøre det af med mange småfugle.

København. Den isnende kulde, der ligger som en kold dyne landet over, kan ende med at tage livet af mange småfugle.

Det forudser Thomas Vikstrøm, biolog hos Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Hårde vintre kan tage livet af to ud af tre gærdesmutter, siger Thomas Vikstrøm.

Han leder DOF's punkttællingsprogram, der overvåger de almindelige danske fuglearter og deres bestande.

Det er ikke kun den lille fugl med den store stemme, gærdesmutten, der lider i kulden.

To andre arter - fuglekonge og træløber - har også svært ved at finde føde, forklarer biologen.

Fælles for de nævnte arter er, at de hovedsageligt spiser insekter og edderkopper. Og dem er der ikke mange af for tiden.

- Man kan opleve, at småfuglene også kommer hen til vinduerne på huset og søger efter insekter i vinduesrammen, fordi der ikke er noget at komme efter ude i haven, siger Thomas Vikstrøm.

Det hjælper ikke, at man som haveejer lægger fuglefrø ud på brættet, da de kun er insektædende.

Fuglene er heller ikke bygget til at flyve mod varmere himmelstrøg sydpå, så de er tvunget til at blive her.

Selv om gærdesmutten med sin vægt på bare syv-otte gram ikke gør meget væsen af sig, vil mange sikkert savne dens karakteristiske sang til foråret.

- Trods sin ringe størrelse er gærdesmutten en af de fugle, der har den kraftigste stemme. Så nogle vil nok opleve, at der kommer til at mangle nogle stemmer i fuglekoret, når foråret kommer, siger Thomas Vikstrøm.

Nogen katastrofe for bestandene er der dog ikke tale om.

For selv om vinteren kan ende med at gøre indhug i bestandene, så kommer de sig snart igen.

- Gærdesmutter kan i løbet af foråret og sommeren få to kuld med seks-otte æg, så tabene i frost og sne kan være udlignet i løbet af få år, siger Thomas Vikstrøm.

/ritzau/