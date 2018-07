Der findes ingen aktuel kortlægning af salafismen og det ekstreme islamistiske miljø i Danmark.

København. I Danmarks to nabolande Sverige og Tyskland er den ekstreme islam i fremmarch, men ingen har et overblik over dansk salafisme.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Nylige undersøgelser fra den tyske efterretningstjeneste og det svenske forsvarsakademi har beskrevet, hvordan salafismen styrkes, og voldsparate salafister vinder frem i antal.

Faktisk er antallet af medlemmer af voldsparate salafistiske grupperinger tidoblet i Sverige på ti år, viser en ny undersøgelse, og i Tyskland er antallet af voldsparate salafister firedoblet fra 2011 og frem til i dag.

Danske myndigheder burde lave en lignende rapport, mener terrorekspert Magnus Ranstorp, som står bag den svenske undersøgelse.

- Vi begyndte med at undersøge de voldsparate islamistiske miljøer, men der findes et bredere problem med antidemokratiske holdninger blandt muslimer, som nærer grobund for salafismen i hele Europa, siger han.

Den beskriver blandt andet, at den kontroversielle imam Abu Bilal fra Grimhøjmoskéen i Aarhus har besøgt salafistiske miljøer i Sverige, og at salafistiske prædikanter har opfordret til at støtte den danske indsamlingsorganisation Viomis.

Men eksempelvis Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har ikke "gennemført en kortlægning modsvarende den svenske".

Det oplyses i en e-mail til Kristeligt Dagblad, og ifølge fremtrædende islamforskere er der ikke aktuelt ny forskningsbaseret viden om specifikke salafistiske miljøer i Danmark.

- Lige nu er jeg usikker på, hvem der måtte have det overblik, siger lektor Kirstine Sinclair, der tidligere har forsket i den islamistiske bevægelse Hizb ut-Tahrir og muslimsk minoritetsidentitet.

Men Kirstine Sinclairs umiddelbare vurdering er dog, at det salafistiske miljø ikke er under opblomstring.

/ritzau/