Kræftens Bekæmpelse er tilfredse med indsamlingsresultat trods lidt lavere resultat end sidste år.

København. Med solen i ryggen indsamlede frivillige fra Kræftens Bekæmpelse 32,4 millioner kroner i bøsser, via mobiltelefoner og i donationer fra erhvervslivet.

Det oplyser foreningen, der søndag har afholdt landsindsamling.

25.000 frivillige har været på gaden for Kræftens Bekæmpelsen. De donationer, som er kommet ind med girokort og bankoverførsler mangler stadig er blive talt med.

Da resultatet fra selve dagen var gjort sidste år, var der 1,7 millioner kroner mere til organisationen. Erfaringen viser dog, at resultatet vokser, når alle betalingsformer tælles med.

Sidste år var det samlede resultat 1,6 millioner kroner højere, end det blev opgjort på selve indsamlingsdagen.

- Vi ved fra tidligere år, at danskerne ikke er så meget hjemme, når det gode forårsvej sætter ind, siger direktør Leif Vestergaard.

- Samtidig har vi heller ikke hørt fra så mange indsamlere som i år. Så det er altså et meget, meget flot resultat alt i alt, og de mange millioner kommer til at gøre nytte. Det er fantastisk godt gået.

Kræftens Bekæmpelse oplyser, at 61 procent af de indsamlede kroner går til forskning, mens 20 procent går til patientstøtte og 16 procent går til forebyggelse. Det efterlader tre procent til administration.

- Med den støtte, vi får fra befolkningen, kan vi hjælpe de, der rammes af kræft, og vi kan støtte forskningen mod kræft, siger Leif Vestergaard.

- Det er med til at bane vejen for, at færre får kræft, og at flere overlever og har et godt liv efter sygdommen.

/ritzau/