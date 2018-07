Ombudsmanden kalder Skats manglende inddrivelse af børnebidrag til enlige forældre utilfredsstillende.

København. Problemerne med Skats inddrivelsessystem EFI har betydet, at mange enlige forældre ikke har fået udbetalt børnebidrag.

Folketingets Ombudsmand oplyser, at de manglende børnebidrag i maj 2017 udgjorde cirka 215 millioner kroner.

- Det er meget utilfredsstillende, at Skats manglende inddrivelse af børnebidrag har gjort, at enlige forældre i stadigt større omfang har måttet vente på penge, som de skal bruge til at forsørge deres børn, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

- Det går ud over børn både i Danmark og i udlandet og kan have mærkbare konsekvenser for de berørte familier, siger han.

Børnebidrag betales af den forælder, der ikke bor sammen med barnet.

Hvis bidraget ikke betales, er det op til Skat at inddrive pengene.

Men Skats system til inddrivelse af gæld, EFI, blev sat ud af drift i 2015, da det kom frem, at sagsbehandlingen i systemet i flere tilfælde overtrådte loven.

Det fremgår af Ombudsmandens undersøgelse, at der er flere grunde til Skats problemer på området.

I 2017 måtte Skat således stille inddrivelsen af børnebidrag i bero i næsten tre måneder, fordi der opstod tvivl om opgørelsen af de skyldige bidrag.

Desuden fik Skat i sin prioritering af inddrivelsen ikke taget højde for bidrag, som er tilkendt efter udenlandsk lovgivning, oplyser Ombudsmanden.

Ombudsmanden har nu bedt Gældsstyrelsen, som 1. juli 2018 har overtaget opgaven med at inddrive gæld, om en status på inddrivelsen af børnebidrag.

