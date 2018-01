I videoen over artiklen kan du se Ilse Jacobsen give råd til, hvordan man sælger sig selv og sin idé allerbedst.

Designeren og gummistøvledronningen Ilse Jacobsen er kendt som en driftig og succesfuld forretningskvinde med ben i næsen. Men selv om det går godt for hendes virksomhed, så er hun ikke helt tilfreds. Det fremgår af en kontant opsang til sine forhandlere, som hun giver i Helsingør Dagblad.

Hele 12,3 millioner kroner efter skat. Så stort var overskuddet hos modeskaberen, designeren og iværksætteren Ilse Jacobsen i 2016. Det viste det seneste regnskab, der samtidig afslørede, at egenkapitalen i hendes selskab ILJA Holding aps lød på 49, 9 millioner kroner.

Men selv om et millionoverskud i den størrelsesorden nok ville gøre mange glade, så er Ilse Jacobsen ikke helt tilfreds. Det store overskud skyldes nemlig primært, at Ilse Jacobsen havde solgt 10 procent af sit livsværk til Brøndby-rigmanden Jan Bech Andersen og hans makker, den tidligere Vestas-direktør Morten Albæk.

Kiggede man på driftsaktiviteten alene var den faldende.

Og det er Ilse Jacobsen bestemt ikke tilfreds med. Det fortæller hun i et længere interview med Helsingør Dagblad.

Ifølge designeren skal der derfor andre boller på suppen. Blandt andet vil hun sætte sine forhandlere under lup.

»Jeg har fortalt dem, at jeg ikke er imponeret over de seneste fem år,« siger IIse Jakobsen til Helsingør Dagblad og tilføjer, at hun er klar til at skifte ud i sin organisation og blandt forhandlere. Hvis de ikke performer, så vil der blive skiftet ud, fortæller hun og tilføjer ’det skal der ikke være nogen tvivl om.’

Ilse Jacobsen har allerede foretaget noget fornyelse i sin medarbejderstab og skiftet nogle af de ansatte ud, som ifølge hende selv måske har lænet sig for meget tilbage i stolen.

Her viser Ilse Jacobsen i maj 2017 sine kollektion frem for kronprinsesse Mary, svenske prins Daniel af Sverige samt udenrigsminister Anders Samuelsen ved Liveable Scandinavia i Stockholm. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Her viser Ilse Jacobsen i maj 2017 sine kollektion frem for kronprinsesse Mary, svenske prins Daniel af Sverige samt udenrigsminister Anders Samuelsen ved Liveable Scandinavia i Stockholm. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Designere er godt klar over, at det kan give nogle reaktioner at skifte ud, men det tager hun med, fortæller hun.

Ilse Jacobsen åbnede sin første butik i 1993 i Hornbæk – byen, hvor hun er født og stadig bor. Siden er det gået hende så godt, at hendes farvede gummistøvler og designertøj nu bliver solgt over hele verden.

Den 57-årige designer, der til sommer kan fejre 25-års jubilæum for sit gummistøvle-og modeimperium, har de seneste år ekspanderet sin virksomhed i forskellige retninger. Hun har både opstartet blomsterbutikker, et kurbad i sin hjemby Hornbæk samt investeret i flere andre virksomheder.

Det seneste års tid har hun også været i strid med Helsingør Kommune og truet med at flytte sin virksomhed ud af kommunen, da hun har problemer med at få en ny landzonetilladelse, der gør det muligt at have flere ansatte.

Men ambitionerne er fortsat at vokse. Ilse Jacobsens store mål er, at omsætningen i hendes virksomhed vil runde en halv milliard kroner, fortæller hun til Helsingør Dagblad.