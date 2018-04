2017 var et katastrofeår for Hjem-Is. Et underskud på mere end 10 millioner kroner er nu lig med en negativ egenkapital i selskabet, der siden 1976 har ringet danskerne ud på vejen for at købe is.

Hjem-Is blev overtaget af Food Union, som ejer Premier Is, sidste år. Og netop overtagelsen er en del af forklaringen bag de negative tal på selskabets bundlinje.

En anden - og større del af forklaringen - skal findes i noget, som Hjem-Is ikke kan kontrollere, men er meget afhængige af; vejret.

Det fortæller administrerende direktør i Hjem-Is, Torben Meng, til BT:

»To tredjedele af resultatet skyldes det rekorddårlige vejr sidste år. Det ramte også resten af isbranchen hårdt, når der hverken var forår eller sommer. Den sidste tredjedel af resultatet skyldes den overtagelse, som Hjem-Is var igennem sidste år,« forklarer han.

I årtier har Hjem-Is-biler besøgt de danske byer, men nu kæmper selskabet med underskud. Her er en Hjem-is bil i 1980. Foto: Tage Nielsen I årtier har Hjem-Is-biler besøgt de danske byer, men nu kæmper selskabet med underskud. Her er en Hjem-is bil i 1980. Foto: Tage Nielsen

Efter overtagelsen er en plan i fuld gang med at blive udarbejdet. Planen skal få Hjem-Is økonomisk tilbage på benene. Torben Meng er dog ikke overraskende også positiv i forhold til fremtiden:

»Vi er i gang med en turnaround nu, men den vil jeg ikke komme nærmere ind på, da det handler om konkurrencehensyn.«

Så på trods af en negativ egenkapital skal man ikke frygte for Hjem-Is' fremtid?

»Vi frygter ikke for Hjem-Is' fremtid. Vi er positive omkring 2018. Og selvom det ikke er begyndt så godt, så er det i resten af året, slaget skal slås - og jeg kan allerede nu se, at vejret bliver godt i weekenden,« siger Torben Meng.

Mor og barn ser på Hjem-Is skiltet. Foto: Bent K Rasmussen Mor og barn ser på Hjem-Is skiltet. Foto: Bent K Rasmussen

På trods af direktørens optimisme, så kan man i forbindelse med det netop frigivne regnskab læse, at årets regnskab igen kommer til at afhænge af vejret:

'Driften forventes bedret, men den samlede indtjening vil være afhængig af vejret,' lyder det i ledelsesberetningen.

Der er 121 Hjem-Is biler i Danmark, og de kører hvert år omkring 28.000 ture rundt omkring i hele landet.

Hjemis i Vollsmose. Foto: Jens Nørgaard Larsen Hjemis i Vollsmose. Foto: Jens Nørgaard Larsen