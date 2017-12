Mange lader nok tankerne vandre til det overophedede københavner-marked, når andelsboligerne nævnes.

Men boligformen er ikke et storbyfænomen, og over hele landet falder udbuddet af andelsboliger. Altså er der væsentligt færre varer på hylderne for de boligsøgende, der går efter den historisk mere fællesskabsorienterede boligform.

Leder man eksempelvis efter en andelsbolig i Region Nordjylland, har man i løbet af 2017 kun haft 339 udbudte andelsboliger at se nærmere på - mens der tilbage i 2013 blev sat 613 boliger til salg. Det skriver boligsiden Boliga.

Når udbuddet falder - også andre steder end omkring Aarhus og København - så hænger det sammen med, at det er bedre tider på ejerboligmarkedet, og det har en afsmittende effekt:

- Det, vi hører, er, at det generelt går bedre, og at det er nemmere at afsætte andelsboliger end tidligere - særligt i de områder, hvor priserne på ejerboliger er stigende, siger Jan Hansen, direktør i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (AB).

- Andelsboligmarkedet er afhængigt af prisen af ejerboliger, og i de områder, hvor der har været prisstigninger på ejerboliger, er det blevet lettere og hurtigere at afsætte en andelsbolig. Mens andelshaverne i områder uden de store prisstigninger stadig kan have problemer med at sælge boligen, siger han.

Høje boligafgifter

Det er da også i Nordjylland, Syddanmark og på Sjælland, at der har været det laveste fald i antallet af udbud over de seneste fem år.

Mens det procentvise fald i Region Hovedstaden er på 85,5 procent sammenlignet med 2013, så var det i Region Syddanmark på 27 procent og på 35 procent i Region Sjælland.

Andelsforeninger i de områder af landet, hvor blusset stadig er noget lavt, kan være udfordret af, at boligafgiften på boligerne ofte er høj.

- Det kan have været for dyrt at bygge boligerne, og når man så nu skal til at betale afdrag, er prisen ikke konkurrencedygtig i forhold til en ejerbolig, siger Jan Hansen til Boliga.

Og netop udfordringerne for andelsboligerne i landdistrikterne skal granskes yderligere i Udvalget for levedygtige landsbyer. Det blev besluttet, da der for nylig blev indgået et politisk forlig om andelsboligmarkedet:

- Problemet rækker nemlig længere end en enkelt beboer, der ikke kan sælge sin bolig. I foreninger med relativt få enheder, og hvor beboerne har en høj alder, vil et dødsfald have stor betydning, fordi der så mangler en, der kan betale, siger Jan Hansen.

Så mange andelsboliger blev der udbudt til salg: Hovedstaden: År 2017: 1.220

År 2013: 8.425 Midtjylland År 2017: 881

År 2013: 1.403 Nordjylland År 2017: 339

År 2013: 613 Sjælland År 2017: 576

År 2013: 891 Syddanmark År 2017: 670

År 2013: 922

