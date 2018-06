Selvom sommeren kun lige er begyndt, hænger der allerede store udsalgsskilte i flere butiksvinduer landet over. Danskerne kan allerede nu købe sommertøj på udsalg og dermed slippe for at betale den fulde pris nærmest før, sommeren for alvor er startet. 'En ny tendens', siger ekspert.

»Det har ikke altid været sådan. Det er en ny tendens, hvor man rykker udsalget længere frem for at sikre sig kunder. Det er en konkurrence, hvor det er et ræs om at komme først,« siger Bruno Christensen, detailekspert, og fortsætter:

»År tilbage var det i slutningen af juni måned, man holdt udsalg, og så har man langsomt bevæget sig fra juni til begyndelsen af juli. Det seneste år har man haft sommerudsalg ved 18. juni, og i år har vi så set det helt fremmede med, at 7. juni er den første udsalgsdato,« siger han.

Amager Centeret i København går nemlig forrest med et sommerudsalg, der allerede startede 7. juni.

Ifølge Amager Centrets centermanager, Kim Jensen, er det et bevidst valg at være de første.

»Det er et spørgsmål om at få kunderne til at vælge at tage i Amager Centeret for at handle udsalgsvarer, så Amagers lokale beboere vælger os først, hvor de kan få gode rabatter, og så kan de vælge at tage til indre by i Magasin ugen efter,« siger han og fortsætter.

»Jeg tror, det er det rigtige at gøre, som markedet er nu,« siger Kim Jensen, som også påpeger, at Amager Centeret ikke er i stand til at konkurrere mod butikker som Fields og Fisketorvet.

Bruno Christensen mener, der er kommet et øget fokus på prisen for forbrugerne, hvorfor detailhandlen skal kunne følge med.

»Man bliver som forbruger vænnet til, der ikke er normale priser længere. Der er altid et udsalg rundt om hjørnet, og så venter man med at købe. Hvis konkurrenterne otte dage før sænker priserne, er man jo nødt til at følge med,« siger Bruno Christensen.