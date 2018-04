SKAT, MÅ JEG...? Manden tjener pengene, og kvinden styrer hjemmefronten. Så enkle er far og mors arbejdsfordeling ikke længere. Cheferne på arbejdet og familien derhjemme kæmper om ens tid, og samtidig skal vi også huske at realisere os selv og være individer. Derfor er der i de danske hjem nye aftaler, som skal forhandles på plads, hvis familien ikke skal bryde op. BT tager temperaturen på magtfordelingen i parforholdet, giver redskaber til forhandlingen og forsøger at svare på, hvorfor Sanne Fahnøes ven ringer hjem og spørger kæresten om lov, før han siger ja til en aftale.

Mænd interesserer sig ikke synderligt for de daglige indkøb, men når grillsæsonen nærmer sig, så dominerer de i butikkerne, fastslår Jens Juul Nielsen, der er Informationsdirektør Coop.

»Nu går vi snart ind i grill-sæsonen, og det er tydeligt, at det er mere mændenes domæne. Det gælder også i afdelingen for vin og øl,« siger han.

Indkøb af grøntsager, kød og andre dagligvarer er det dog kvinderne, der står for.

»Det er ikke noget, vi har lavet analyser af, men det er mit klare indtryk, at det er kvinderne, der bestemmer hovedparten af dagligvareindkøb i Danmark. Det er også mest dem, der kommer i vores butikker,« siger Jens Juul Nielsen:

»Når mændene befinder sig i butikkerne, er det typisk med en indkøbsseddel i hånden,” siger han.