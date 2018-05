Hvis du de seneste år er kommet forbi Christians Brygge i København, har du sikkert ikke kunnet undgå at lægge mærke til det markante bygningsværk, Blox, der er blevet opført på stedet. Det er dog ikke alle, som er glade for det, de ser.

Arkitekturanmelderen Oliver Wainwright fra den britiske avis The Guardian, mener, at byggeriet, der åbner søndag, er 'en dyster glasmonolit' og 'en forspildt chance'.

I sin anmeldelse af Blox, der blandt andet skal huse Dansk Arkitektur Center, lejligheder og kontorer, skriver Oliver Wainwright blandt andet:

»Fra ydersiden ser det ikke lovende ud. I stedet for at udstråle uforudselig intrige, udstråler bygningen en frastødende fornemmelse af generisk kontorblok.«

Desuden skriver han videre, at han under sit besøg hos Blox talte med direktøren for Dansk Arkitektur Center, Kent Martinussen, som til ham forklarede, at nogle folk synes, at bygningen er 'kold', mens at den for ham er 'cool' og har en 'Lady Gaga-vibe'.

»Du kan lidt fornemme, hvad han mener, hvis Gaga havde droppet kødkjolen og havde startet et finansielt rådgivningsfirma,« skriver han.

Foto: Anne Bæk Foto: Anne Bæk

Det er dog også gode ting ved bygningen, der er tegnet af den hollandske arkitekt Rem Koolhaas’ tegnestue OMA og har haft RealDania som bygherre. 'Fans af store fritbærende bygninger vil være benovede', skriver han.

Han slutter dog sin anmeldelse med at skrive:

»Det er en forspildt chance for Danmark, og det gør det kun værre, at landets mest efterspurgte arkitekt, den tidligere OMA-ansatte Bjarke Ingels, for nylig byggede en lignende størrelses bygning af store, forskudte blokke i Billund i form af Lego House - en glædelig ziggurat (en tårnagtig bygning, red.), der sætter Københavns dystre glasmonolit i skarp relief.«

Bygningen af Blox begyndte i maj 2013, og på søndag skal det multifunktionelle hus, der også indeholder fitnesscenter, spisesteder og en legeplads, indvies.