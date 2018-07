Ikea i Odense er fredag eftermiddag blevet evakueret, skriver TV 2 Fyn.

'De hører Ikeas kunderadio. Der er opstået en mindre nødsituation, hvorfor vi beder dig gå til nærmeste nødudgang. Følg afmærkningerne. Personalet er klar til at vejlede. Børn fra børneparkering er evakueret og befinder sig hos McDonalds.'

Sådan lød det tidligere i dag fra højtalerne i Ikea i Odense. Det oplyser TV 2 Fyn.

Ikea Danmark bekræfter over for mediet, at en evakuering er i gang. Ifølge varehusets kommunikationschef skulle en medarbejder have påkørt et sprinkleranlæg med en gaffeltruck, hvilket har ført til, at vand er fosset ud. Evakueringen sker således af sikkerhedsmæssige årsager.

Varehuset i Odense holder efter planen lukket resten af i hvert fald fredagen, har en medarbejder på parkeringspladsen oplyst, ifølge TV 2 Fyn.

B.T. følger sagen.