Tv-vært Ibi Makienok, der selv har nedsat nyrefunktion, er glad for, at Folketinget nu skal tage stilling til, om danskerne automatisk skal være organdonerer, når de fylder 18 år.

Medstifter og frivillig projektleder hos patientforeningen ’Organdonation - ja tak!’ Ibi Makienok er med egne ord ’fuldstændig målløs og vanvittig taknemmelig’.

Det skyldes, at borgerforslaget om såkaldt ’formodet samtykke’ har samlet de nødvendige 50.000 underskrifter, der betyder, at der vil blive stillet beslutningsforslag om, at danskerne automatisk bliver organdonerer, når de fylder 18 år.

'Jeg er fuldstændig målløs og vanvittig taknemmelig over den sidste uges overvældende støtte, som I/vi danskere har vist hinanden, samfundet, fremtiden. Nu bli'r der serveret en meget varm politisk kartoffel - og de kan ikke vende ryggen til os mere deroppe på Christiansborg,' skriver hun på sin Instagram-profil.

Tv-værten selv blev i 2014 ramt af dobbeltsidet nyresvigt. Dobbeltsidet nyresvigt er en alvorlig sygdom, hvor nyrerne fungerer på nedsat kraft eller slet ikke, og som i værste fald kan betyde, at man dør. Hvert år får mellem 1.500 og 2.000 danskere konstateret sygdommen.

Da det så værst ud, var Ibi Makienoks nyrefunktion på bare fire procent, og hendes organer dermed tæt på at sætte ud. På et tidspunkt blev det derfor nævnt som en mulighed, at hun skulle på venteliste til nyredonation.

Heldigvis virkede behandlingen, og Ibi Makienok har det i dag væsentligt bedre, selvom hendes nyrefunktion stadig er nedsat. I dag er hun en del af en såkaldt ’prægruppe’ for nyrepatienter, som lægerne holder ekstra godt øje med.

Til det faktum, at det foreløbig kun er De Radikale, der som det eneste parti ser ud til at ville bakke op om borgerforslaget, skriver tv-værten i en e-mail til B.T.:

'Vi (Organdonation- ja tak og jeg) har hele tiden vidst, at mange af partierne er imod borgerforslaget. Men det skal jo ikke stoppe danskerne i at støtte op og melde deres holdning. Jeg ser det som en yderst positiv drejning, at så mange mennesker har taget stilling til organdonation, og at vi på ganske få år har vendt en tung og næsten usynlig sag til en meget synlig debat. Vi har fået afdramatiseret hele organ-snakken, så det synes jeg er et sundt tegn, og det vidner om, at vi bevæger os hen i en ny retning,' skriver Ibi Makienok.

Ibi Makienok har tidligere være aktuel i programmet ’Organer for livet’ på DR1, hvor hun sammen med læge Charlotte Bøvring forsøgte at finde ud af, hvorfor blot 22 pct. af danskerne har taget stilling til organdonation. Foto: OLUFSON JONAS Vis mere Ibi Makienok har tidligere være aktuel i programmet ’Organer for livet’ på DR1, hvor hun sammen med læge Charlotte Bøvring forsøgte at finde ud af, hvorfor blot 22 pct. af danskerne har taget stilling til organdonation. Foto: OLUFSON JONAS

Hun gør desuden opmærksom på, at der er ca. 25 lande i Europa, der allerede har formodet samtykke, og at Holland og Island vil indføre det fra 2020.

»Jeg vil dog påpege, at det må ske på et fuldstændig oplyst grundlag - så man er helt sikker på, at en donor er en donor,« skriver hun.

Fakta FAKTA: SÅDAN BLIVER DU DONOR: Du kan tage stilling til organdonation på tre forskellige måder i Danmark. Alle er lige juridisk gyldige. 22 pct. af befolkningen har registreret sig som organdonor. I Donorregistret, som du tilmelder dig via: https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Bliv-donor/Organdonor På donorkort, som du selv skal bære på dig Mundtligt til dine pårørende

Ibi Makienok har tidligere i et interview med B.T. fortalt, hvor vigtigt hun synes, det er, at man tager stilling til organdonation:

»Vi har det skidt med at tale om døden, og hvad der skal ske med vores organer. Men det kan jo være et stort problem for ens pårørende, hvis man ikke får gjort det,« sagde hun tidligere på året.

Du kan læse mere om borgerforslaget her.