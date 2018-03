Er du elev eller lærer på skolen, eller ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Natten til onsdag var brandfolk talstærkt til stede ved Firkløverskolen i den lille by Kirke Sonnerup mellem Roskilde og Holbæk, hvor en kraftig brand fandt sted.

Mindst seks brandbiler og en indsatsleder var kaldt ud til skolen, kunne BTs medarbejder på stedet oplyse.

En yderst fåmælt vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter over for BT, at man omkring kl. 01.00 havde betjente ved skolen, der arbejdede i et afspærret område.



Ifølge BTs medarbejder ankom politiet med bl.a. en stor hundevogn, og flere hunde løb såkaldt spor i området omkring skolen, mens betjente med DNA-masker samlede et ukendt antal genstande op fra jorden for at lægge dem i sporsikringsposer.

Vagtchefen fra Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter, at man ved skolen søgte med hunde i området som led »i en sikkerhedsforanstaltning«.

Billeder fra stedet viser, hvordan en tyk røg stod op fra skolens bygninger.

Allerede da BTs medarbejder nærmede sig skolen via motorvejen, kunne han se den tykke røg i nattemørket, fortæller han.



»Røgen kan ses fra to kilometers afstand«, rapporterede han omkring kl. 01.00 natten til onsdag.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra brandvæsenets indsatsleder ved skolen.

Men Vestsjællands Brandvæsen bekræfter over for BT, at man var til stede ved skolen - uden dog at have mulighed for at give yderligere kommentarer i sagen, mens beredskabets indsatsleder fortsat arbejdede ved skolen i Kirke Sonnerup.

Den lille by Kirke Sonnerup, der ligger i Lejre Kommune i Region Sjælland, har omkring 940 indbyggere.

Er du elev eller lærer på skolen, eller ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.