Det er dyrt at få børn. I hvert fald hvis du bor i Dragør Kommune, som har landets højeste forældrebetaling på både vuggestue og børnehave.

En halv times kørsel derfra, i Vallensbæk Kommune, slipper forældrene til gengæld godt og vel en tusse billigere om måneden, når de sender familiens yngste i vuggestue.

Det viser en ny opgørelse af forældrebetaling i daginstitutioner.

Og det er altså en forskel, der kan mærkes hos børnefamilierne, siger formand for Forældrenes Landsforening, FOLA, Louise Gjervig Lehn:

»Prisforskellen betyder meget for den enkelte familie, der skal have økonomien til at hænge sammen. Skal man betale en højere pris, forventer man som forælder også en ordentlig kvalitet, hvor børnene er sikret en tryg hverdag med en høj normering, god madordning, et stimulerende miljø og ture ud af huset,« siger hun.

Desværre er erfaringen i FOLA, at pris og kvalitet ikke nødvendigvis hænger sammen.

»Det er meget ugennemskueligt, hvad man egentlig får for sine penge. Vi ved, at antallet af børn pr. voksen er noget af det, som betyder mest for forældrene, fordi normeringsgraden siger noget om muligheden for, at vores børn oplever nærvær og voksenkontakt,« siger Louise Gjervig Lehn.

Danmarks Statistik har siden 2015 forsøgt at indhente tal på normeringsgraden fra samtlige af landets kommuner, men i den seneste opgørelse fra 2016 mangler 20 kommuner stadig på listen, bl.a. Dragør Kommune. Derudover indgår også ledere i den opgørelse, så det er svært at få et reelt billede af, hvor mange voksne der er på stuen.

Louise Gjervig Lehn har derfor et stort ønske om, at man fra politisk side får lavet et mere gennemskueligt system, så forældrene kan få et reelt billede af, hvad de betaler for. Derudover har FOLA også fremsat et borgerforslag om, at man ligesom klasseloftet i folkeskolerne har et minimumskrav til normeringerne i daginstitutionerne.

»Alle børn skal have lige muligheder. Det skal ikke være et postnummer, som afgør det,« siger hun.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) er overrasket over de store prisforskelle, men henviser til de lokale politikere.

»Det lyder som en meget stor forskel, men det er vigtigt at holde sig for øje, at den overordnede ramme for dagtilbuddene fastsættes i loven. Dernæst er det en lokalpolitisk prioritering i kommunerne at fastsætte servicen i dagtilbuddene i forhold til de behov og ønsker, der er lokalt, og inden for lovens rammer. Er der utilfredshed med serviceniveauet eller prisen, er det kommunalbestyrelsen, der skal tages fat i. Men jeg vil da naturligvis gerne opfordre kommunerne til at sikre et fornuftigt niveau for forældrebetalingen,« siger hun til BT.

Forældrebetaling og normering vuggestue

Priserne er udgiften for et barn om måneden inklusiv frokost pr. 1. januar 2018, hvor der er taget højde for betalingsfri måneder. Priserne kan ændres i løbet af året, og forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat.

Normeringsgraden, altså antal børn pr. voksen, er inklusiv ledere i 2016, så tallene kan se anderledes ud i dag. Danmarks Statistik mangler stadig tal fra 20 kommuner.

Priser på vuggestue 2018

Infogram

Kilde: Danmarks Statistik

Forældrebetaling og normering i børnehave

Priserne er udgiften for et barn om måneden inklusiv frokost pr. 1. januar 2018, hvor der er taget højde for betalingsfri måneder. Priserne kan ændres i løbet af året, og forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat.

Normeringsgraden, altså antal børn pr. voksen, er inklusiv ledere i 2016, så tallene kan se anderledes ud i dag. Danmarks Statistik mangler stadig tal fra 20 kommuner.

Børnehave

Infogram

Kilde: Danmarks Statistik