Lørdag morgen modtager omkring en million danskere en mail fra Skat, og det er en mail, du roligt kan åbne.

Det fortæller presseansvarlig hos Skat, Rikke Madsen, til Ekstra Bladet.

Mailen bliver udsendt som en påmindelse til de danskere, der endnu ikke har fået tjekket deres årsopgørelse, som i begyndelsen af måneden blev frigivet.

Hos Skat er man dog opmærksom på, at der af og til kan florere falske mails, der ligner, de er afsendt af Skat selv, men i virkeligheden er designet for at hive personlige oplysninger ud af modtageren.

»Vi ved, at mange tænker 'uha, det er sikkert en falsk mail, jeg må hellere lade være med at gøre noget,'« siger Rikke Madsen til Ekstra Bladet.

Hun understreger dog, at den altså er god nok, hvis du modtager en mail om din årsopgørelse fra Skat lørdag.

I videoen over artiklen kan du se, hvordan man gennemskuer falske mails, der udgiver sig for at komme fra Skat.

Rikke Madsen påpeger desuden, at Skat aldrig vil bede om personlige oplysninger eller kontooplysninger i en mail, så hvis du modtager en mail, hvor dette er tilfældet, vil der sandsynligvis være tale om en falsk mail.

I mailen der udsendes lørdag opfordrer Skat blot til, at man går ind på skat.dk under tast-selv.

Hvis du skulle være i tvivl om, hvorvidt en mail fra Skat eller ej, kan du altså tjekke det på Skats egen hjemmeside her.